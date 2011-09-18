نایب رئیس برکنار شده کاراته به محل کار خود بازگشت!

به گزارش خبرنگار مهر، سید عباس احمد پناهی رئیس فدراسیون کاراته 14 روز قبل با ارسال نامه ای به وزارت ورزش حکم عزل نایب رئیس بخش آقایان را امضاء نکرد.

حکمی که خبر آن سه روز بعد منتشر شد و سیروس یزدانی هم که با رای اعتماد مجمع به این سمت انتخاب شده بود راهی خیابان سئول شد تا با حمید سجادی در این رابطه دیدار و گفتگو کند. در پایان این جلسه هم سجادی با ارسال نامه ای به فدراسیون کاراته با این برکناری مخالفت کرد و رای به ادامه کار یزدانی داد.

طبق ماده 10 از تبصره سه قانون انتخابات فدراسیون های ورزشی، پناهی برای برکناری نایب رئیس خود می بایست نظر مثبت مجمع را جلب می کرد. همین ماده قانونی هم باعث شد تا سیروس یزدانی به محل کار خود در فدراسیون بازگشته و کار خود را ادامه دهد.

اینکه حضور دوباره یزدانی چاشنی حواشی جدیدی خواهد بود یا خیر معلوم نیست. ولی به نظر می رسد بازگشت نایب رئیس و درپی آن هموار شدن حضور دوباره امیدها در اردوی تیم ملی نوید بش روزهای آرامی بعد از طوفان در فدراسیون کاراته باشد.