طرح ملی کشاورزی حفاظتی در خوزستان آغاز شد

کیخسرو چنگلوائی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این طرح تاکنون به صورت آزمایشی در چند استان کشور از جمله خوزستان اجرا می شد که با به دست آمدن نتایج مثبت از این طرح به ویژه در استان خوزستان قرار است در کل کشور اجرا شود.

وی افزود: این طرح که از امسال در 22 هزار هکتار زمینهای کشاورزی خوزستان آغاز شده، قرار است در مدت پنج سال 195 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان را زیر پوشش قرار دهد.



رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان تصریح کرد: در این طرح با حفظ بقایای گیاهی در سطح خاک و اقدام به کشت محصول در زمین کشاورزی می کنند ضمن اینکه این طرح امسال با کشت محصولات از جمله ذرت و انواع حبوبات(ماش) در مزارع گندم آغاز شده است.



وی عنوان کرد: افزایش مواد عالی خاک، کاهش دمای خاک، دخیره آب در خارک و بهبود ساختمان خاک ، کاهش 66 درصد مصرف سوخت جلوگیری ازهدر رفت مواد عالی خاک ازجمله مزایای اجرای این طرح است.



چنگلوایی افزود: برای اجرا و خرید تجهیزات و ادوات کشاورزی در این طرح 140 میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. این طرح سال گذشته در سطح 100 هزار هکتار از زمینهای کشاورزی استان اجرا شد.