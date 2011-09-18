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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۱۶

کاراته بین المللی ترکیه/

قربانعلی‌پور به نشان برنز کاتا دست پیدا کرد

قربانعلی‌پور به نشان برنز کاتا دست پیدا کرد

روز دوم از رقابتهای بین المللی کاراته استانبول با کسب یک نشان برنز برای تیم اعزامی ایران همراه بود.

به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی کاراته ترکیه موسوم به "استانبول یک"  که از جمله مسابقات رسمی فدراسیون جهانی و تحت عنوان لیگ جهانی است روز شنبه پیگیری شد و تیم ایران موفق به کسب یک نشان برنز شد. مهران قربانعلی پور که خود را برای حضور در مسابقات جوانان جهان آماده می کند موفق شد در مکان سوم ایستاده و نشان برنز دریافت کند.

تیم ایران روز شنبه در بخش کومیته هم هادی داود آبادی و سجاد فرخی را هم داشت که با سه برد و یک شکست از دور مسابقات کنار رفتند. این مسابقات امروز یکشنبه پیگیری می شود که محمد غلامحسینی و امیرمهدیزاده به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

تیم جوانان ایران روز جمعه  توسط سجاد حیاتی، شهاب نوروزی و محمد شایگان در رده سنی جوانان و امید موفق به کسب سه مدال طلا و چهار مدال برنز توسط عماد مژدهی، فرزام شفیعی، امیرعلی زنجانی  و ابوالفضل شهرجردی در بخش کات شده بود.

رقابتهای بین المللی کاراته ترکیه روز جمعه با حضور 5 تیم از کشور میزبان و تیم هایی از ایران، بلغارستان، پرتغال، ونزئولا و مصر، فرانسه، ژاپن، اتریش، اوکراین و کانادا در استانبول آغاز شد و عصر امروز به پایان می رسد.

کد مطلب 1410319

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