به گزارش خبرنگار مهر، رقابتهای بین المللی کاراته ترکیه موسوم به "استانبول یک" که از جمله مسابقات رسمی فدراسیون جهانی و تحت عنوان لیگ جهانی است روز شنبه پیگیری شد و تیم ایران موفق به کسب یک نشان برنز شد. مهران قربانعلی پور که خود را برای حضور در مسابقات جوانان جهان آماده می کند موفق شد در مکان سوم ایستاده و نشان برنز دریافت کند.

تیم ایران روز شنبه در بخش کومیته هم هادی داود آبادی و سجاد فرخی را هم داشت که با سه برد و یک شکست از دور مسابقات کنار رفتند. این مسابقات امروز یکشنبه پیگیری می شود که محمد غلامحسینی و امیرمهدیزاده به مصاف رقبای خود خواهند رفت.

تیم جوانان ایران روز جمعه توسط سجاد حیاتی، شهاب نوروزی و محمد شایگان در رده سنی جوانان و امید موفق به کسب سه مدال طلا و چهار مدال برنز توسط عماد مژدهی، فرزام شفیعی، امیرعلی زنجانی و ابوالفضل شهرجردی در بخش کات شده بود.

رقابتهای بین المللی کاراته ترکیه روز جمعه با حضور 5 تیم از کشور میزبان و تیم هایی از ایران، بلغارستان، پرتغال، ونزئولا و مصر، فرانسه، ژاپن، اتریش، اوکراین و کانادا در استانبول آغاز شد و عصر امروز به پایان می رسد.