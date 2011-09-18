مسابقات هندبال نوجوانان کشور در بهبهان آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، در روز نخست این مسابقات، تیم فولاد اکسین خوزستان با نتیجه 33 بر 11 تیم مس کرمان را شکست داد.

در دیگر بازیهای روز نخست، سپاهان اصفهان و هیئت هندبال بیجار با نتایج 22 بر 14 و 29 بر 17 بر تیمهای هیئت هندبال خارک و تربیت بدنی زاهدان غلبه کردند.



تیمهای نفت وگاز گچساران و فولاد آلیاژ ایران یزد مقابل تیمهای هیئت هندبال لرستان و خیرین متوسلین اراک به تساوی 27 بر 27 و 23 بر 23 دست یافتند.



تیم الکل سازی اسلام آباد غرب نیز مغلوب تیم شهرداری ایوان شد.



یازدهمین دوره مسابقات هندبال نوجوانان باشگاه های برترکشور با حضور 12 تیم در سالن علی ابن ابیطالب(ع) شهرستان بهبهان آغاز شد و دوم مهر با شناخت تیمهای برتر به پایان می رسد.



دهمین دوره مسابقات هندبال نوجوانان باشگاههای برتر کشور شهریور سال گذشته در شهرکرد برگزار شد که با قهرمانی مبارکه سپاهان اصفهان به پایان رسید.