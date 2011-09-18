به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله نوری همدانی در دیدار با اعضاء هیئت علمی همایش بین المللی گردشگری دینی با اشاره به مسئله سیر و سیاحت در اسلام، تصریح کرد: اسلام به تشویق و ترغیب سیر و سیاحت پرداخته و مشاهده آثار گذشتگان، پندگرفتن و عرضه اخبار گذشتگان بر قلب را از فوائد آن دانسته است.
وی با بیان اینکه یکی از مکتب های سازنده اسلام، زیارت است، ابراز داشت: انسان در زیارت ساخته و آماده برای مبارزه با استکبار و ظلم خواهد شد و وحدت نیز از دیگر آثار زیارت است.
استاد برجسته حوزه با اشاره به اینکه در قرآن کریم بر مسئله سیر و سیاحت تأکید شده است، اظهار داشت: در آیات متعددی از قرآن کریم جمله "مگر در زمین نگشته اند" آمده که نشان از تأکید فراوان قرآن کریم بر مسئله سیر و سیاحت دارد.
نخستین همایش بیناللملی گردشگری دینی و توسعه فرهنگ زیارت مهرماه جاری همزمان با ایام سالگرد میلاد مسعود حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و دهه مبارک کرامت با حضور شخصیتهای مهم از جهان اسلام و تولیتهای اماکن مذهبی و عتبات عالیات در عراق، سوریه و مصر در مشهد مقدس برگزار میشود.
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