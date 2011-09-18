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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۱۳

آیت الله نوری همدانی:

هیئت نظارت بر سفرهای زیارتی و سیاحتی راه‌اندازی شود

هیئت نظارت بر سفرهای زیارتی و سیاحتی راه‌اندازی شود

مشهد - خبرگزاری مهر: مرجع تقلید شیعیان گفت: باید هیئت هایی برای بررسی و نظارت بر سفرهای زیارتی و سیاحتی در داخل و خارج راه اندازی شود تا بتوانیم منطق بیدارگری را به کشورهای اسلامی بشناسانیم.

به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله نوری همدانی در دیدار با اعضاء هیئت علمی همایش بین المللی گردشگری دینی با اشاره به مسئله سیر و سیاحت در اسلام، تصریح کرد: اسلام به تشویق و ترغیب سیر و سیاحت پرداخته و مشاهده آثار گذشتگان، پندگرفتن و عرضه اخبار گذشتگان بر قلب را از فوائد آن دانسته است.

وی با بیان اینکه یکی از مکتب های سازنده اسلام، زیارت است، ابراز داشت: انسان در زیارت ساخته و آماده برای مبارزه با استکبار و ظلم خواهد شد و وحدت نیز از دیگر آثار زیارت است.

استاد برجسته حوزه با اشاره به اینکه در قرآن کریم بر مسئله سیر و سیاحت تأکید شده است، اظهار داشت: در آیات متعددی از قرآن کریم جمله "مگر در زمین نگشته اند" آمده که نشان از تأکید فراوان قرآن کریم بر مسئله سیر و سیاحت دارد.

نخستین همایش بین‌اللملی گردشگری دینی و توسعه فرهنگ زیارت مهرماه جاری همزمان با ایام سالگرد میلاد مسعود حضرت علی بن موسی الرضا(ع) و دهه مبارک کرامت با حضور شخصیت‌های مهم از جهان اسلام و تولیت‌های اماکن مذهبی و عتبات عالیات در عراق، سوریه و مصر در مشهد مقدس برگزار می‌شود.

کد مطلب 1410325

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