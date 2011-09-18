13 هزار شغل در خرم آباد ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر، شمس الدین بختیاری شامگاه شنبه در جلسه شورای اداری شهرستان خرم آباد در سخنانی با تاکید بر فراهم آوردن زمینه لازم برای ایجاد اشتغال در شهرستان خرم آباد اظهار داشت: مدیران شهرستانی دستگاههای اجرایی باید در این زمینه از همه ظرفیتهای موجود استفاده کنند.

وی با تاکید بر تحقق سهم اشتغال مرکز استان توسط دستگاههای اجرایی عنوان کرد: با توجه به اینکه استان لرستان به لحاظ اشتغال مشکلات فراوانی دارد لذا باید همه مدیران نسبت به تحقق سهم اشتغال خود در دستگاههای اجرایی همه سعی و تلاش خود را داشته باشند.

سرپرست فرمانداری خرم آباد با اشاره به سهم اشتغال دستگاههای شهرستانی مرکز استان در سالجاری ادامه داد: سهم اشتغال دستگاههای اجرایی شهرستان خرم آباد در سالجاری 12 هزار و 941 فرصت شغلی است.

بختیاری بیان داشت: در سالجاری سهم اشتغال در حوزه خدمات شش هزار فرصت شغلی و در حوزه صنعت یک هزار و 241 فرصت شغلی در مرکز استان لرستان است.

وی یادآور شد: همچنین تعهد اشتغال در حوزه کشاورزی و مسکن در مرکز استان به ترتیب هزار و 684 و سه هزار و 270 فرصت شغلی است.