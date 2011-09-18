مشکلات حوزه بهداشت و سلامت رشت/ معضل زباله و تخت‌ های بیمارستانی

حسن تامینی در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: سایت دفن زباله سراوان این شهرستان دیگر کشش ندارد و آلودگی های زیادی نیز ایجاد کرده است.

وی با اعلام اینکه زباله باید با فناوری های نوین بازیافت و تبدیل به محصولات جدید شود، افزود: زباله را در دنیا به عنوان طلایی کثیف می شناسند.

وی با اشاره به اینکه وضعیت بهداشتی زباله یکی از مولفه های اساسی در تامین بهداشت عمومی است، اظهارداشت: مدت ها شهررشت کارخانه کمپوست دارد اما در این کارخانه به دلیل ناقص بودن فرآیند تبدیل زباله به کود آلی انجام نمی شود.

نمایند مردم رشت همچنین با اعلام اینکه مهمترین مشکل ساخت تصفیه خانه فاضلاب شهر رشت و 10 تصفیه خانه دیگر شهرهای استان کمبود اعتبار است، گفت: با توجه به اهمیت تصفیه خانه فاضلاب در سلامتی عمومی و حفظ محیط زیست باید این مشکل هرچه سریعتررفع شود.

مردم از کمبود تخت ‌های ویژه بیمارستانی ناراضی هستند

وی در ادامه با اشاره به اینکه مردم از کمبود تخت‌ های ویژه بیمارستانی ناراضی هستند، افزود: میزان حوادثی نظیر بلایایی طبیعی، سقوط از ارتفاع، حوادث حین کار و رانندگی از یک طرف و نیز بیماریهای قلبی عروقی، انواع سکته ها و بیماریهای خاص از سوی دیگر سبب شده که نیاز به تخت های ویژه بیمارستانی بیشتر احساس شود.

تامینی تعداد تخت‌ های ICU را بالای چهارهزارعدد ذکر کرد و اظهارداشت: سالانه حدود دو میلیون نفردراثر حوادث ترافیکی و غیرترافیکی نیازمند بخش مراقبت ویژه مراکز درمانی کشور می شوند که اکثر این تخت ها غیرفعال و یا غیراستاندارد است.

وی گفت: طی یک سال اخیر به تخت های مراقبت های ویژه بیمارستانی توجه ویژه ای شده و افزون بر سه هزار تخت به این بخش اضافه شده است.

سخنگوی کمیسیون بهداشت و درمان دلیل عمده کمبود تخت در بخش مراقبت های ویژه را هزینه بالا دانست و افزود: هزینه بالای هر تخت ICU به ۲۵۰ میلیون تومان می‌ رسد و این به غیر از در نظر گرفتن دستمزد و پرسنل بخش مراقبت های ویژه است.