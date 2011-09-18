100 سال رسوایی؛ پرونده فساد اخلاقی خاندانی پرطمطراق

سابقه فساد اخلاقی خاندان سلطنت بریتانیا به بیش از صد سال می رسد و گهگاه به آگاهی افکار عمومی نیز می رسد، مثلا ادوارد هفتم در سال 1870، آلوده روابط نامشروع بود و همگان از فساد جرج پنجم و روابط ضد اخلاقی اش آگاه بودند.



روابط عاشقانه متعدد ادوارد هفتم که در سال ۱۹۰۱ به سلطنت رسید، همواره باعث رنجش ملکه می ‌شد، اما در نهایت وی با شاهزاده الکساندرا از دانمارک وصلت کرد که این ازدواج برخلاف تصور همه تا سال‌های زیادی دوام آورد.





در سال 1891 میلادی، پسر ادوارد پنجم که با دو زن بدکاره رابطه و مکاتبه داشت، ناچار شد به آنان باج دهد تا بتواند نامه هایش را پس بگیرد و ماجرا را پایان دهد اما شماری از نامه های این فسادها بعدها در حراجی های انگلیس به فروش رفت.



در دوران معاصر، شاهزاده مارگارت، خواهر ملکه الیزابت دوم؛ ابتدا با یک خلبان انگلیسی رابطه داشت اما چون دولت و کلیسا با ازدواج شاهزاده با یک مرد مطلقه مخالفت کردند، با یک عکاس ازدواج کرد. مارگارت پس از مدت کوتاهی طلاق گرفت و تا آخر عمر با مردان فراوانی رابطه داشت. در سال 2005 میلادی نیز رسانه های انگلیس گزارش دادند یک همجنس باز که با پسر مارگارت رابطه جنسی داشته، تقاضای باج کرده تا نوار مربوط به این رسوایی را منتشر نکند.



براساس اسناد موجود، شاهزاده چارلز، ولیعهد انگلیس، با این که با زنان فراوانی رابطه داشت، در سال 1981 با شاهزاده دایانا ازدواج کرد و با داشتن دو پسر، در سال 1996 طلاق گرفت. به گفته دایانا، در طول زندگی مشترک، چارلز با "کاملیا پارکر" که در آن زمان شوهر داشت، رابطه نامشروع داشت. چارلز در سال 2005 میلادی ، با کاملیا ازدواج کرد و دایانا نیز به همراه دوست پسرش که فرزند یک میلیاردر مصری بود در یک تصادف در پاریس درگذشت.



جدایی چارلز از دایانا ضربه محمکی به وجهه‌ خاندان سلطنتی بریتانیا وارد کرد. کوتاه مدتی پس از آن درز مکالمات تلفنی چارلز با کامیا پارکر، معشوقه چندین ساله‌اش، به روزنامه‌ها سر و صدای زیادی را به راه انداخت و موجب شد که بسیاری از مردم چندان رغبتی برای به سلطنت رسیدن شاهزاده چارلز نداشته باشند.







مراسم ازدواج چارلز و دایانا



در سال ۲۰۰۳ پاول برل، خدمتکار شخصی دایانا، کتابی منتشر کرد و در آن پرده از بحران زندگی زناشویی چارلز و دایانا برداشت. هر چند مشخص نیست که آنچه برل در این کتاب نوشته تا چه اندازه به حقیقت نزدیک است، اما در هر حال این کتاب در صدر پرفروشترین‌ها قرار گرفت. مراسم ازدواج چارلز و دایانادر سال ۲۰۰۳ پاول برل، خدمتکار شخصی دایانا، کتابی منتشر کرد و در آن پرده از بحران زندگی زناشویی چارلز و دایانا برداشت. هر چند مشخص نیست که آنچه برل در این کتاب نوشته تا چه اندازه به حقیقت نزدیک است، اما در هر حال این کتاب در صدر پرفروشترین‌ها قرار گرفت.

شاهزاده اندرو، دومین پسر و سومین فرزند ملکه الیزابت دوم، در سال 1986 با "سارا فرگوسن" ازدواج کرد و بعدا از وی طلاق گرفت. روابط کاری شاهزاده اندرو با جفری اپستین، میلیاردر آمریکایی، افشا و موجب بی آبرویی خاندان سلطنتی شد زیرا شریک شاهزاده اندرو، به جرم تعرض جنسی به کودکان، در آمریکا تحت پیگرد است.



سال ۱۹۹۲ سالی نه چندان خوش برای خاندان سلطنتی بریتانیا بود. در ماه مارس اندرو از همسرش سارا فرگوسن جدا شد. چند ماه پس از جدایی عکس‌هایی نیمه ‌برهنه از سارا فرگوسن به همراه مشاور مالی ‌اش در کنار یک استخر به روزنامه‌ ها راه یافت. و در ماه دسامبر شاهزاده چارلز و دایانا پس از سالها اختلاف جدایی خود را رسما اعلام کردند. ملکه الیزابت دوم این سال را که همزمان با چهلمین سالگرد تاجگذاری ‌اش بود "سالی بد" لقب داد.