"طبیعت گذرانی" رسمی فراموش شده در بین خانواده ها

به گزارش خبرنگار مهر، مطابق مطالعاتی که دانشمندان علم روانشناسی دارند، زندگی ماشینی امروز فرصت برقراری ارتباط و تعامل را از افراد گرفته و خود افراد باید برای روزهای تعطیل واوقات فراغت برنامه هایی در جهت ارتباط وتعامل بیشتر با یکدیگر داشته باشند.

یکی از مواردی که می تواند در برنامه ریزی اوقات فراغت خانواده ها سهم ویژه ای داشته باشد طبیعت گذرانی است.

در یکی از روزهای تعطیل سری به تفریحگاه پارک استخر فرخشهرمی زنیم. تفریحگاه بسیار شلوغ است وانبوهی از جمعیت را می بینیم که برای گذران اوقات فراغت خود به این تفریحگاه آمده اند.

یکی ازافرادی که با خانواده به تفریحگاه آمده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: زندگی پرمشغله وبالا بودن حجم گرفتاریها و بالا بودن مخارج زندگی موجب کاهش ارتباطات خانوادگی شده است.

وی با بیان اینکه در گذشته زمان گذراندن با خانواده بسیار زیاد تر بوده و ما در گذشته روزهای بیشتری با خانواده به طبیعت می آمدیم، عنوان کرد: در حال حاضر من زمان بسیار کمی در کنار خانواده هستم و بعد از مدت طولانی توانستم با خانواده برای گردش به بیرون از خانه بیایم.

وی تاکید کرد: از کوچکترین فرصت در برقراری ارتباط با یکدیگر باید استفاده کرد.

سرپرست خانوار دیگر در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: روش زندگی در حال حاضر بسیار تغییرکرده به

گونه ای که حتی فرصت دو ساعت گپ وگفت با اعضای خانواده وجود ندارد و فقط در روزهای تعطیل می توان مدتی در کنار خانواده گذراند.

وی تاکید کرد: مهر و محبتی که در گذشته بین اعضای خانواده ها بوده در حال حاضر کمرنگ تر شده و تعاملات به سمت سردی گراییده است.

وی با بیان اینکه خانواده باید در راستای ایجاد ارتباطات بهتر با یکدیگر تلاش کنند، تصریح کرد: خانواده نقش بسیار زیادی در جهت شکوفایی استعداد فرزندان بر عهد دارد.

یکی از مشاورین روانشناختی و علوم تربیتی استان چهار محال و بختیاری در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: انسان ذاتا اجتماعی است ونمی تواند به تنهایی به زندگی خود ادامه دهد.

فرزاد محبی با بیان اینکه انسان موجودی است که نیاز بالایی به تعامل با دیگران دارد، تصریح کرد: زندگی صنعتی امروزه بر خلاف این حس غریزی گام بر میدارد و موجب شده ارتباطات بین اعضای خانواده کم شود.

وی با بیان اینکه در جامعه اکثر شغلها در طول روز حتی 30 دقیقه هم با افراد دیگر هیچگونه تعاملی ندارند، افزود: صحبت کردن وبیان کردن نیازها ودرد دلها یکی از مهمترین عوامل تخلیه روحی است که در این زندگی ماشینی باید بسیار به آن توجه داشت.

محبی با بیان اینکه همه انسانها زمانی را باید برای اوغات فراغت خود اختصاص بدهند، بیان داشت: برنامه ریزی منسجم

در اوقات فراقت خانواده ها ضروری است.



وی با اشاره به اینکه دور هم جمع شدن دربرنامه اوقات فراغت خانواده باید لحاظ شود، اذعان داشت: خانواده ها حتی در خانه های خود به گفتگو وتبادل نظر برای بالا بردن حس همدلی و ایجاد ارتباط بیشتر با یکدیگر کوشا باشند.

به گزارش مهر، به نظر می رسد یکی از راهکارهایی که بتواند اعضای خانواده را در کنار یکدیگر برای ساعاتی جمع کند طبیعت گذرانی و گذراندن اوقاغت فراغت در طبیعت باشد.

این راهکار هم می توان شادابی را برای اعضای خانواده به ارمغان آورد و هم اینکه اعضای یک خانواده ساعتی را در کنار یکدیگر سپری کرده و به این واسطه ارتباطات درون خانواده ای نیز تقویت شود اما اکنون "طبیعت گذرانی" که زمانی در میان خانواده های ایرانی مرسوم بود رو به کم رنگی و فراموشی رفته است.

..................................................