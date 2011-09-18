مهمترین عناوین روزنامه های صبح امروز کشور

اعتماد:

رهبر معظم انقلاب در نخستین اجلاس بیداری اسلامی: اسلام گرایی نباید با تحجر مشتبه شود

23 میلیون دلار واردات میوه ممنوعه

اختلاف بر سر نظارت بر اعضای شورای نگهبان و مجمع تشخیص

ایران :

رهبر معظم انقلاب در اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی هشدار دادند؛ انقلاب‌های منطقه در برابر 4 تهدید

انتقال سهمیه بنزین به خودروی جدید ممکن شد

معاون وزیر راه و شهرسازی: بخش مسکن نیمی از 2.5 میلیون فرصت شغلی سال 90 را ایجاد می‌کند



تفاهم:

ولی امر مسلمین: هرگز به آمریکا، ناتو و رژیم‌های جنایتکار انگلیس، فرانسه و ایتالیا اعتماد نکنید

افزایش قیمت سیم کارت تلفن همراه در بازار

وزیر صنعت، معدن و تجارت خبر داد: مصوبات حمایتی هیئت وزیران از اصناف

ایران به جمع صادرکنندگان سوخت هواپیما می‌پیوندد

تهران امروز:

توصیه‌های ولی امر مسلمین جهان به کشورهای انقلابی

سه عضو کابینه دولت به پارلمان می‌روند

حاج محسن طاهری: عامل چالش دولتمردان هستند



جام جم :

رهبر معظم انقلابی در همایش بین‌المللی بیداری اسلامی: ملت‌‌های مسلمان فریب لبخند غرب را نخورند

افزایش فشارها برای تغییر کادرفنی پرسپولیس

فروشندگان سکه‌های تقلبی دستگیر شدند



جوان:

رهبر معظم انقلاب در نخستین اجلاس بیداری اسلامی در جمع علما، متفکران و نخبگان جهان: نسخه‌های بیگانه را پس بدهید

دورخیز آمریکا برای چهل و چهارمین وتوی فلسطین

سکه 609 هزار تومان شد، دلار 1275 تومان



حمایت:

رهبر معظم انقلاب هدف نهایی جهان اسلام را تبیین فرمودند؛ ایجاد تمدن اسلامی جدید بر پایه دین، عقل، علم و اخلاق

برخورد قاطع دستگاه قضایی با قاچاقچیان کالا و ارز

سهمیه‌های بنزین قابل انتقال می‌شود



خراسان:

دلار 1270 تومان شد؛ بررسی چالش‌های بازار ارز در دستور کار کمیسیون اصل 90 قرار گفت

معالجه کالم انواع زخمت‌ها و عفونت‌ها با "لارودرمانی" در کشور امکان پذیر شد

مخالفت جدی ایران و روسیه با تلاش اتحادیه اروپا برای انتقال منابع انرژی خزر

دنیای اقتصاد:

شکاف قیمتی در بازار ارز به بیش از 200 تومان رسید؛ مقاومت در برابر دلار تک نرخی

در اجلاس لهستان مطرح شد؛ هشدار آمریکا به حوزه یورو

توصیه مقام معظم رهبری به ملل منطقه: به آمریکا و ناتو اعتماد نکنید



شرق:

نیویورک بدون مشایی در تردید

مقام معظم رهبری: هرگز به آمریکا، انگلیس، فرانسه و ایتالیا اعتماد نکنید

پروفسور کردوانی: دریاچه ارومیه مرده است، نمکش را صادر کنید



فرهیختگان:

شرکت‌های هواپیمایی از صندوق توسعه ملی تسهیلات می‌گیرند؛ پرواز هواپیماهای جدید در آسمان ایران

انتقاد صالحی از ترکیه: استقرار سپر موشکی در ترکیه موجب نگرانی ایران است

آیت‌الله هاشمی رفسنجانی:‌ آینده دانشگاه آزاد رو به پیشرفت و درخشان است



قدس:

توصیه‌های رهبر فرزانه انقلاب به ملت‌های منطقه: نگذارید دشمنان، اصول نظام آینده شما را بنویسند

مجلس افزایش قیمت خودرو را بررسی می‌کند

وزیر اقتصاد برای اختلاس تاریخی به مجلس فراخوانده شد

احمدی‌نژاد سخنران ویژه اختتامیه اجلاس بین‌المللی بیداری اسلامی



کیهان:

ولی امر مسلمین: هوشیار باشید پشت لبخند غربی‌ها خیانت نهفته است

شرایط جدید بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت

اژه‌ای برای پیگیری پرونده 3 هزار میلیاردی به اهواز رفت



ملت ما:

هشدار پلیس آگاهی تهران: خریداران سکه از تقلبی نبودن آنها اطمینان پیدا کنند؛ سکه‌های طلای تقلبی در صرافی‌های تهران

درآمد 1122 میلیارد تومانی از ثبت نام حج عمره

رهبر معظم انقلاب: نگذارید نظام آینده شما را دشمنان بنویسند



هفت صبح:

رکود بی سابقه در ثبت نام حج

واکنش رضا رشید پور به برنامه هفت

28 بازیکن دعوت شدند؛ رحمتی دعوت نشد!

همشهری:

به رژیم‌های جنایتکار اعتماد نکنید

جلسه غیرعلنی مجلس برای پرونده 3 هزار میلیاردی

مهر آمد یارانه مترو نرسید حتی یک ریال!

تفسیر جدید دولت از ایجاد 2.5 میلیون شغل

