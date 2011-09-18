رای مثبت ایران به واگذاری کرسی لیبی در سازمان ملل به شورای ملی انتقالی

به گزارش خبرگزاری مهر،رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت امور خارجه کشورمان در پاسخ به سوال خبرنگاری پیرامون رای جمهوری اسلامی ایران نسبت به واگذاری کرسی لیبی در سازمان ملل متحد به شورای ملی انتقالی اعلام داشت: انقلاب لیبی با پیروزی مردم مسلمان این کشور، هم اکنون در مسیری قرار گرفته که شورای ملی انتقالی به عنوان نماینده سیاسی این کشور تبدیل شده است به همین خاطر جمهوری اسلامی ایران با احترام به مبارزات و خواست مردم مسلمان لیبی و بمنظور کمک به بازگشت ثبات و امنیت و استقرار نهادهای قانونی جهت بازسازی هرچه سریعتر این کشور به این موضوع رای مثبت داد.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران با تبریک مجدد پیروزی مردم لیبی، امیدوار است در این مقطع تاریخی و سرنوشت ساز شورای ملی انتقالی بتواند با حمایت مردم، کشور را به سمت وحدت ملی و همبستگی سوق دهد و از نفوذ و تسلط سلطه گران که میکوشند تا از تحولات اخیر در جهت منافع و بسط سیطره خویش سوء استفاده کنند، جلو گیری کند.

