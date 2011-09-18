لرستان اولین بازی خود در لیگ گلف را واگذار کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از مسابقات باشگاه سورتمه اهواز از سد هیئت گلف لرستان گذشت و تیم شرکت بهرهبرداری نفت و گاز مسجد سلیمان تیم هیئت گلف هندیجان را مغلوب کرد.
همچنین به دلیل عدم حضور هیئت گلف خرمشهر، تیم ملی حفاری اهواز توانست برنده مسابقه سوم شود.
هفته اول مسابقات لیگ برتر گلف کشور به صورت انفرادی و 2 نفره در دو روز متوالی در شهرهای مسجدسلیمان و اهواز برگزار شد و هر تیم با 12 ورزشکار به همراه یک سرپرست و یک مربی در این مسابقات شرکت کردند.
سالهای گذشته تیمهای لیگ در سطح دسته یک با یکدیگر رقابت میکردند و امسال با توجه به تصمیمات کمیته فنی و سازمان لیگ فدراسیون، برترین تیمهای حاضر در سالهای گذشته رقابتهای خود را درقالب 10 تیم تحت عنوان لیگ برتر برگزار میکنند.
بنابر این گزارش هفته دوم رقابتهای لیگ برتر گلف ۷ و ۸ مهرماه در شهرهای اهواز، آبادان و تهران برگزار میشود.
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