هندبال شهرداری بر سر دو راهی/ در های سالن تجلی کرمان بسته شد

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه در فصل جدید اغلب تیم های هندبال کشور با مشکل افزایش یک درصد های بودجه ادارات به ورزش و عدم ابلاغ آیین نامه مواجه هستند فدراسیون هندبال در تصمیمی جدید برگزاری لیگ را از 10 شهریور به 20 آبان ماه موکول کرد.

تیم شهرداری زرند کرمان که در چند سال اخیر همواره یکی از تیم هایی بوده که با تلاش های زیاد و کمبود بودجه و مشکلاتی از این دست در لیگ حاضر می شد در سال جدید نیز با مشکلی به نام اسپانسر مواجه است.

تخصیص اعتبارات ورزشی اداره ها اندر خم یک کوچه

از یک سو به نظر می رسد شهرداری زرند دیگر تمایلی به تیم داری در سطح حرفه ای ندارد و از سوی دیگر یکی از ادارات دولتی کرمان با توصیه و سفارش معاون استاندار کرمان قصد حمایت از این تیم را دارد اما بحث تخصیص بودجه یک درصدی این سازمان با مشکل مواجه است.

تیم هایی چون ذوب آهن و فولاد نوین سپاهان که قرار نبود از ابتدا در لیگ سال جاری شرکت کنند به یک باره درخواست مهلت از فدراسیون کرده اند و با توجه به اعزام تیم ملی به مسابقات جهانی قرار است برنامه بازی های لیگ بعد از اتمام کار تیم ملی انجام شود.

هندبال کرمان باز هم به دنبال حامی

سرمربی تیم هندبال شهرداری که این روزها با نام شهرداری زرند در تکاپوی تیم داری در لیگ است از ناملایمات و از سختی های کار در هندبال کرمان گلایه مند است.

محسن اخگر با اشاره به حضور سه بازیکن از تیم شهرداری زرند در اردوی تیم ملی گفت: امید سکناری، مهرداد صمصامی وجواد زنگنه هم اکنون در اردوی تیم ملی هستند و امیر مسکنی و یک بازیکن دیگر نیز در اردو بودند که برای مرحله دوم خط خوردند.

اخگر وضعیت فنی تیم را خوب توصیف کرد و گفت: بازیکنان مورد نیاز تیم جذب شده اند دو بازیکن خارجی به موقع به تمرینات تیم اضافه شده اند و مسعود ظهرابی نیز اظهار علاقه کرده که به شهرداری بازگردد در حال حاضر هم باتوجه به تعطیلی لیگ تا پنجم مهرماه تعطیلات را تعطیل کردیم.

وی با انتقاد از مدیریت ورزش استان کرمان ابراز داشت: وی درهفت ماهی که به تربیت بدنی آمده حتی از ما نپرسیده تیم مان در چه وضعیتی است و اصلا نمی داند تیمی با نام شهرداری کرمان وجود خارجی دارد.

اخگر ادامه داد: اگر هرچه سریعتر اختصاص یک درصدهای بودجه ادارات به ورزش توسط مسئولین تعیین تکلیف شود می توان نسبت به وضعیت ورزش قهرمانی امیدوارتر بود.

وی تصریح کرد: موسوی که قبلا مدیر فنی تیم شهرداری بود امسال سرپرست هئیت هندبال است ولی قبل از این با یکی دو کارخانه در تهران صحبت شد و یکی از ادارات دولتی کرمان نیز قول کمک دادند که امیدواریم موفق شویم تیم را تحت حمایت قرار دهیم.

شهرداری زرند توان حمایت مالی از تیم را ندارد

سرمربی تیم هندبال شهرداری افزود: شهرداری زرند نه بودجه حمایت از تیم را دارد و نه دیگر می تواند تیم داری کند به همین دلیل باید به صورت جدی به فکراسپانسربرای تیم باشیم.

وی با انتقاد از وضعیت فعلی ورزش استان کرمان گفت: با توجه به تحولاتی که در باشگاههای بزرگ کرمان رخ داده و همچنین عدم توجه مدیریت ورزش استان کرمان اگر اوضاع به همین شکل پیش برود تا یک سال آینده با مشکل مواجه می شویم.

اخگر افزود: وضعیت هندبال استان کرمان نیز بهتر از کل ورزش نیست چرا که حرفهای حاشیه ای ورزش هندبال را اذیت می کند و هر روزی یک مسئله را برخی هندبالیتسهای کرمان بوق می کنند و روی آن حاشیه سازی انجام می دهند.

درکنار تیم هندبال شهرداری تیم هایی دیگر در کشور به دلیل بی برنامگی مسئولین تعیین یک درصد های بودجه ادارات و نهادها سرگردان هستند و منتظرند تا تکلیف این بودجه که برخی ادارات قول اختصاص آن را به این تیم ها داده اند مشخص شود.

وی در خصوص وضعیت سالن تجلی نیز گفت: مشکلات مالکیتی بین پرورشگاه صنعتی و تربیت بدنی وجود داشت و هم اکنون به نظر می رسد سالن به مجموعه صنعتی واگذار شده است به همین دلیل استفاده از این سالن برای تمرینات و مسابقات ورزشی در پرده ابهام قرار دارد و در این خصوص باید منتظر تصمیم گیری مسئولان مجموعه صنعتی ماند.