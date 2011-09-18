به گزارش خبرگزاری مهر، سردار محمود صادقی با اعلام این خبر افزود:سامانه پرداخت الکترونیکی عوارض خروج از کشور در فرودگاه حضرت امام(ره) و چندین فرودگاه دیگر و همچنین در شعب منتخب بانک ملی ( در آینده نزدیک در دفاتر فروش بلیط هواپیما ) راه اندازی شده است.

وی اضافه کرد:سرعت در پرداخت عوارض خروج و صرفه جویی در زمان، دقت در پرداخت عوارض خروج و درج دقیق مبلغ مورد نظر در سامانه مربوطه بدون نیاز به وجه نقد و پرداخت عوارض خروج با استفاده از کارت اعتباری و عدم نیاز به حمل و شمارش پول نقد از مزایا و محاسن پرداخت الکترونیکی عوارض خروج از کشور بشمار می رود.

رئیس پلیس مهاجرت و گذرنامه اضافه کرد:به لحاظ اینکه در بارکد عوارض پرداخت شده کد ملی مسافر نیز درج خواهد شد، لذا در صورت فقدان یا سرقت فیش مربوطه، امکان استفاده برای شخص دیگر وجود ندارد.

سردار صادقی خاطرنشان کرد:مرحله کنترل گذرنامه مسافرانی که عوارض خروج خود را الکترونیکی پرداخت کرده باشند سریع تر انجام می شود.