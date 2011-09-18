نخستین همایش حج و اقتصاد برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، از آنجایی که امسال از سوی مقام معظم رهبری سال "جهاد اقتصادی" نامگذاری شده است؛ حوزه نمایندگی ولی فقیه در امور حج و زیارت همایش" حج و اقتصاد" را نیمه دوم بهمن 1390 برگزار می کند.
این همایش در محورهای شناخت بعد اقتصادی حج، شناخت بعد فردی اقتصادی حج، شناخت بعد ملی اقتصاد حج، شناخت بعد بین المللی اقتصاد حج (منطقهای، کشورهای اسلامی و جهانی) طراحی شده است.
علاقمندان به شرکت در این همایش تا پایان مهرماه 90 فرصت دارند تا چکیده مقالات خود را به دبیرخانه همایش ارسال کنند.
همچنین آخرین مهلت ارسال مقالات نیز تا پایان آذرماه 1390 اعلام شده است و شرکت کنندگان می توانند چکیده و اصل مقالات را به دبیرخانه همایش واقع در قم، خیابان سمیه بین کوچه 26 و 28 صندوق پستی: 1113ـ 37175 ارسال و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر به نشانی پایگاه اطلاع رسانی بعثه مقام معظم رهبری: www.hajj.ir مراجعه کنند.
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