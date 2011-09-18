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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۹:۴۹

توسط بروجردی؛

گزارش همایش بیداری اسلامی به کمیسیون امنیت ملی ارائه شد

گزارش همایش بیداری اسلامی به کمیسیون امنیت ملی ارائه شد

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در جلسه فوق العاده هیئت رئیسه این کمیسیون گزارشی از برگزاری همایش بین المللی بیداری اسلامی ارائه کرد.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، اعضای هیئت رئیسه کمیسیون امنیت ملی صبح امروز یکشنبه تشکیل جلسه دادند و گزارش علاء الدین بروجردی در خصوص همایش بین المللی بیداری اسلامی را که از روز گذشته با حضور بیش از 700 اندیشمند خارجی و با سخنرانی رهبر معظم انقلاب در تهران آغاز شد ، شنیدند.

بروجردی همچنین در این جلسه گزارشی از  برگزاری اجلاس حمایت از فلسطین که قرار است مهر ماه با حضور روسای مجالس برخی کشورهای اسلامی در تهران برگزار شود همچنین نشست هم اندیشی خلیج فارس که مهر ماه با حضور وزیران خارجه، کشور، اطلاعات و دفاع برگزار می شود ارائه کرد.

کد مطلب 1410391

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