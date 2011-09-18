نگاهی به نخستین‌ ها در موسیقی/ لزوم توجه مسئولان فرهنگی به موسیقی اصیل

به گزارش خبرنگار مهر، موسیقی که حرکت دوار طبیعت را به لحنی خوش بیان می کند، توسط افراد سلیم النفس ساخته و نواخته می شود.

با نگاهی اجمالی به موسیقی اصیل ایرانی متوجه می شویم که این نوع موسیقی مهجور افتاده و باید نگاهی دوباره به تولد آن انداخت، موضوعی که شاید کمتر کسی به آن اهمیت داده باشد.

اولین کتاب موسیقی توسط "مزین الدوله" ارائه شده و نخستین مدرسه موسیقی توسط "مسیو لومر فرانسوی" در قالب شعبه موزیک دارالفنون تاسیس شد.

از آن زمان بود که مدرسه موزیک، نخستین مدرسه موسیقی به روش علمی در ایران شروع به کار کرد.

نخستین کسانی که با ویولن آشنا شدند، حسن هنگ آفرین و در جایی دیگر تقی دانشور معرفی شده اند.

صفی الدین ارموی اولین بار نت و آهنگ را مدون کرد و از حالت سماعی به صورت کتاب در آورد.

غلامحسین درویش از هنرمندان نامی و استاد اواخر دوره قاجاریه نوعی آهنگ ضربی به نام پیش درآمد ساخت که تا سالها بعد از او رواج داشت و او نخستین کسی بود که موسیقی ایران را متحول کرد.

سالار معزز نیز نخستین موسیقیدانی است که دستگاه ماهور را نوشت.

نخستین کسی که پیانو را کوک ایرانی کرد و الحان ملی را در آن نواخت، سرور الملک بود.

نخستین دانشمندانی که در زمینه موسیقی کتاب نوشتند، ابو نصر فارابی، زکریای رازی، ابوعلی سینا در کتاب شفا هستند که بابی را به فن موسیقی اختصاص دادند.

متاسفانه اکنون برنامه مدونی برای گسترش و شناساندن موسیقی اصیل ایرانی به شکلی جامع و کلی وجود ندارد اما امید است که موسیقی ایرانی جایگاه خود را باز یابد و رسانه ها به ویژه رسانه ملی و معاونت هنری و دیگر ارگانهای هنری در این زمینه توجه لازم را معطوف کنند.

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یادداشت: مسعود جعفری