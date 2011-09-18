به گزارش خبرنگار مهر، مسعود علویان‏صدر معاون میراث فرهنگی در اظهار نظری گفت: خانه شیخ بهایی به تازگی با صرف 500 میلیون ریال به دست اداره کل میراث‏فرهنگی مرمت شده است.

وی گفت: مالک می‏تواند با امضا تفاهم نامه مربوط به خانه‏های تاریخی از تسهیلاتی مانند پرداخت 50 درصد از هزینه مرمت این اثر توسط سازمان میراث ‏فرهنگی برخوردار شود. اما در مقابل این اظهارات، جلالی مالک خانه تاریخی شیخ بهایی بیان کرد: 24 خانه تاریخی در کاشان نیز با همین وعده کار مرمت مشارکتی خانه های خود را شروع کردند اما چون سازمان میراث فرهنگی 50 درصد هزینه ای که باید تقبل می کرد را نداد، این مالکان در شرایط مالی بسیار بدی قرار گرفتند.

وی گفت: از آنجایی که طبق قوانین میراث فرهنگی هر کسی که به هرنحوی به خانه های ثبت شده آسیب برساند باید جبران خسارت کند، اداره آب و فاضلاب نیز مسئول رسیدگی و پرداخت خسارت است.

جلالی بیان کرد: پیمانکاری که توسط سازمان میراث فرهنگی برای مرمت خانه آمده بود پشت بام را ایزوگام کرد اما شیب پشت بام را درست نکرد به همین دلیل زمانی که باران می آید در پشت بام خانه دریاچه کوچکی ایجاد می شود به این ترتیب هم در پشت بام آب جمع می شود و هم در دیواره خانه رطوبت شدید وجود دارد.

وی همچنین درباره اینکه معاون میراث فرهنگی کشور در مصاحبه ای اعلام کرده که خانه شیخ بهایی در فهرست آثار ملی باقی می‏ماند نیز گفت: ایشان از قول خودشان چنین وعده ای داده اند!