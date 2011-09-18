کاظم اولیایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص طرح پیشنهادی کفاشیان مبنی بر اصلاح اساسنامه و انتصابی شدن نواب رئیس فدراسیون فوتبال گفت: تعجب می کنم که چرا آقایان در چهار سال گذشته دلشان به حال اصلاح اساسنامه نسوخته و حالا که دوران قدرتشان به پایان رسیده به فکر اصلاح اساسنامه و آیندگان افتاده اند؟

وی افزود: طبق آیین نامه فعلی، افراد مختلف با دیدگاههای متفاوت می توانند رای بیاورند و انتخاب شوند اما با تغییراتی که آقایان می خواهند در اساسنامه ایجاد کنند و انتخاب بر اساس انتصاب باشد، دیگر کسی نمی تواند مخالف با رئیس فدراسیون فوتبال اظهار نظر کند چون ممکن است مورد غضب آقای رئیس واقع شود و پست خود را از دست بدهد اما طبق اساسنامه فعلی رئیس نمی تواند به راحتی تغییرات ایجاد کند و اصول دموکراسی در آن رعایت شده است.

مدیرعامل پیشین باشگاه استقلال خاطرنشان کرد: بهتر است اجازه دهند که نفرات جدید که انتخاب می شوند و چهار سال جدید را پیش رودارند در مورد اصلاح اساسنامه تصمیم بگیرند نه آنها که دوران حضورشان در فدراسیون فوتبال به پایان رسیده است.

اولیایی تاکید کرد: مطرح کردن چنین مواردی در پایان دوران حضور چهار ساله آقایان در فدراسیون فوتبال، نشان دهنده ترس آنها از انتخاب نشدن، در صورت کاندیدا شدن است. آنها در واقع به نوعی آینده نگری می کنند تا در چهار سال آینده نیز قدرت و نفوذ خود را در فدراسیون فوتبال از دست ندهند.

مجمع عمومی سالانه فدراسیون فوتبال روز دوشنبه برگزار خواهد شد که قرار است علی کفاشیان طرح پیشنهادی خود برای تغییر در برخی موارد اساسنامه از جمله انتخاب نواب رئیس توسط رئیس فدراسیون را ارائه کند.