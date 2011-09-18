30 هزار نفر در طرح مشاغل خانگی لرستان ثبت نام کردند

به گزارش خبرگزاری مهر، حامد ویسکرمی از ثبت نام 30 هزار و 920 نفر برای ایجاد مشاغل خانگی خبر داد و اظهار داشت: رشته های مشاغل خانگی شامل 214رشته در زمینه های صنایع دستی، فرش دستباف، تولیدات کشاورزی، خدمات کشاورزی، تولیدی در بخش صنعت، فناوری اطلاعات، خدمات، بهزیستی، بنیاد شهید و کمیته امداد است.

وی افزود: از این تعداد ثبت نام شده متقاضی مشاغل خانگی تعداد 9 هزار نفر در بخش کشاورزی، 6 هزار و 660 نفر در بخش صنایع دستی، چهار هزار و 573 نفر در زمینه فنی و حرفه ای و در بخش بازرگانی تعداد 10 هزار و 687 نفر در سامانه اینترنتی مشاغل خانگی ثبت نام کرده اند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان اظهار داشت: افرادی که ثبت نام کرده اند پس از احراز اهلیت و صلاحیت حرفه ای توسط دستگاههای اجرایی برای امضای مجوز فعالیت در مشاغل خانگی و در صورت لزوم ارائه تسهیلات به اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی می شوند.

ویسکرمی افزود: 800 میلیارد ریال تسهیلات بانکی قرض الحسنه در راستای توسعه اشتغالزایی در بخش مشاغل خانگی به استان ابلاغ شده که این میزان تسهیلات بانکی به عنوان سهم لرستان در سالجاری تعیین و به دستگاههای اجرایی و بانک های عامل استان ابلاغ شد.

وی میزان تسهیلات بانکی برای ایجاد مشاغل خانگی به ازای هر فرصت شغلی را حداکثر 50 میلیون ریال عنوان کرد و اظهار داشت: این تسهیلات به صورت قرض الحسنه به متقاضیان ایجاد مشاغل خانگی پرداخت می شود.