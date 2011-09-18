بهترین شعر از نظر شهریار کدام بود؟

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از سری سوم مجموعه «شعر امروز» عصر دیروز شنبه 26 شهریور با حضور محسن مومنی شریف، رئیس حوزه هنری، امیرحسین فردی مدیر دفتر آفرینش‌های ادبی حوزه هنری، ناصر فیض مسئول دفتر طنز حوزه هنری، یوسفعلی میرشکاک شاعر و منتقد ادبی، محمود حبیبی کسبی کارشناس دفتر شعر حوزه هنری و شاعران این مجموعه‌ها، در تالار اندیشه 2 حوزه هنری برگزار شد.

مومنی شریف در این برنامه گفت‌: حضور شعر در زندگی ما بسیار پررنگ است، ولی متاسفانه جدی گرفته نمی‌شود و امیدوارم توجه به شعر در سال‌های آینده بیشتر شود. امیدوارم از این مراسم‌های رونمایی، بیشتر داشته باشیم چون به قولی شعر، نخستین هنری است که انسان به آن دست یافت. حتی عالمان اسرار، گاهی شعر را از الهام و جنس وحی دانسته‌اند. عمل صالح در هنر این است که نویسنده یا شاعر، ودیعه الهی را که در نویسنده، نوشتن و در شاعر، شعر است در خدمت ارزش‌ها قرار بدهند.

وی افزود: وقتی در یک اثر هنری، مخاطب را به ارزش‌ها دعوت می‌کنیم، به وظیفه خود عمل کرده ایم. وجه تمایز هنر اسلامی با دیگر هنرهایی که دعوت‌کننده به یاس و ناامیدی هستند، در آرامشی است که هنر اسلامی به انسان بشارت می‌دهد. هنری که به نیستی دعوت می‌کند و دل را می‌لرزاند، از رسالت‌های شیطانی است. خوشبختانه شعر کشور ما همیشه منبع الهام و حکمت بوده است.

رئیس حوزه هنری گفت: یکی از بزرگان معتقد بود که طی تاریخ کشورمان، این شعرا بودند که وظایف حکام و امرا را انجام می‌دادند. در روزهای پیروزی انقلاب هم شعر از اولین‌ روزها به میدان آمد تا این که انقلاب پیروز شد. در آن زمان شعر شاعران بود که موجب تشویق صدها هزار نفر شد. یکی از شاعرانی که چنین اشعاری داشت، شهریار بود که به حقانیت انقلاب ایمان آورد و برای آن شعر گفت. از او پرسیده بودند، بهترین شعری که در این سال‌ها شنیده‌ای کدام است؟ و شهریار پاسخ داده بود «خدایا خدایا تا انقلاب مهدی، خمینی را نگه دار» چون شعر یک ملت است.

مومنی شریف در ادامه گفت: خوش به حال شاعران امروز ما که پشت سر خود پیامبران شعر فارسی را دارند. حیف است که از هنر قدیمی و کهن خودمان حمایت نکنیم و در مقابل هنرهای دیگر به آن کم‌توجهی کنیم. هرجا که شاعران به وضعیت شعر توجه داشته‌اند، شعر کشورمان شرایط خوبی داشته است و هرجا به آن بی‌توجهی شده در مسیر نزول قرار گرفته است. زمانی بود که استاد مهرداد اوستا ما را با اخلاق و رفتار نیکویش، شیفته خود کرده بود. وقتی وسط شعرخوانی کسی وارد مجلس می‌شد، ایشان حتما به احترامش برمی‌خواست.

وی با اشاره به شخصیت مهرداد اوستا، گفت: رهبر انقلاب نقل می‌کردند که در روزهای انقلاب به استاد اوستا زنگ زدم و خبر پیروزی انقلاب را دادم و گفتم: انقلاب به شما احتیاج دارد. اوستا گفته بود من در خدمت انقلاب هستم. به همین خاطر بود که جریان روشنفکری به او پشت کرد. البته چنین برخوردهایی زیاد شده و زیاد مهم نیستند.

در ادامه، کمال شفیعی سرپرست امور ادبی استان‌های حوزه هنری سخنان کوتاهی ارائه کرد و محمدرضا طهماسبی یکی از شاعرانی که مجموعه شعرش در سری سوم مجموعه شعر امروز منتشر شده، به شعرخوانی پرداخت. سپس مومنی شریف و میرشکاک از شاعران این سری مجموعه شعر امروز تقدیر به عمل آوردند و از کتاب‌های این مجموعه رونمایی شد.