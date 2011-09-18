نگرانیها و امیدواریهای جشنواره استانی فیلم سیب دماوند

به گزارش خبرنگار مهر، با توجه به اینکه برگزاری جشنواره های استانی در هر شهرستان موجب ترویج فرهنگ و هنر و رونق اقتصاد منطقه می شود، برگزاری دومین جشنواره استانی فیلم کوتاه سیب در دماوند نگرانیهایی را برای مردم و مسئولان شهرستان دماوند رقم زده است.

به گفته نماینده مردم شهرستانهای فیروزکوه و دماوند در مجلس شورای اسلامی، مردم شهید پرور شهرستان دماوند نسبت به برگزاری ناصحیح جشنواره فیلم سیب و احتمال بروز خدشه به بدنه فرهنگی این دیار نگران هستند.

شاهرخ رامین در جلسه اخیر شورای فرهنگی شهرستان دماوند بیان کرد: بر خلاف آنچه که از گردشگری بر ذهن برخی نقش بسته است، این صنعت در توریسم مذهبی به دور از هر گونه زشتیهای انواع دیگر آن قرار دارد.

وی با صراحت، دل نگرانی خود را از برگزاری ناصحیح و وقوع برخی آسیبهای اجتماعی اعلام کرده و از تمام مسئولان مذهبی و فرهنگی خواسته تا با دقت بیشتری، حمایتهای مختلف از این جشنواره داشته باشند.

حضور ائمه جمعه و روحانیون باعث دلگرمی مردم دماوند می شود

رامین، حضور ائمه جمعه و روحانیون را در جشنواره فیلم کوتاه سیب دماوند مؤثر خوانده و آن را موجب دلگرمی مردم این شهرستان عنوان کرده است.

نماینده مردم شهرستان دماوند با تأکید بر اینکه ائمه جمعه در صیانت از ارزشهای اسلامی و فرهنگ غنی این سرزمین نقش مهمی ایفا می کنند، شرکت آنان در جشنواره سیب دماوند را با هدف حراست از فرهنگ ناب اسلامی، قوت قلبی برای مردم شهرستان دماوند دانست.

برگزاری جشنواره فیلم کوتاه سیب در شهرستان دماوند سبب ترویج فرهنگ غنی مردم مؤمن و ولایتمدار این منطقه می شود و انتظار می رود که امسال با استفاده از تجربیاتی از که از سال گذشته کسب شده، رنگ و بوی جشنواره تغییر کند و راه پیشرفت فرهنگی را در این منطقه هموار شود.

جشنواره سیب دماوند در سال گذشته دارای نواقص بود

به گفته برخی مسئولان شهرستان دماوند، جشنواره سیب سال گذشته دارای نواقصی بود و به جوانب کار از ابعاد مختلف به درستی توجه نشده بود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دماوند در گفتگو با خبرنگار مهر با قدردانی از پیگیریهای نماینده مردم شهرستان دماوند در مجلس شورای اسلامی در خصوص برگزاری جشنواره سیب در دماوند اعلام کرد که سال گذشته جشنواره فیلم کوتاه سیب دماوند تا آستانه انصراف پیش رفت، اما حضور نماینده مردم، زمینه های برگزاری آن را فراهم کرد.

رمضان بصیرت از شرایط مطلوبتر برگزاری این جشنواره در هفته پایانی شهریور خبر داد و اظهار امیدواری کرد که با به کارگیری تجربیات سال گذشته، این جشنواره هنری با کیفیت بهتری برگزار خواهد شد.

مسئولان شهرستان دماوند امسال در نظر دارند با استفاده از تجربیات سالهای گذشته، علاوه بر ارتقای سطح کمی و کیفی جشنواره سیب، مواردی همچون اخذ پیشنهادات و انتقادات مردمی از این رویداد فرهنگی، هنری و اقتصادی را در برنامه های امسال لحاظ کنند.

مشاهده آثار جشنواره سیب تلنگری به جوانان دماوند است

نماینده دماوند در مجلس شورای اسلامی در خصوص نحوه برگزاری این جشنواره معتقد است: مشاهده فیلمها و مستندهای جشنواره سیب، تلنگری به جوانان شهرستان دماوند است تا آنها با دیدن چنین آثاری زمینه پیشرفت فرهنگی و هنری منطقه خود را فراهم کنند.

شاهرخ رامین افزود: جوانان دماوندی باید به این فکر بیفتند که چطور ممکن است جوانی در دور افتاده ترین و محروم ترین نقاط، تا این اندازه به اتفاقات اطرافش به طور عمیق توجه می کند و به نگارش موضوعی می پردازد و بعد آن را به یک اثر هنری تبدیل می کند.

وی گفت: این تلنگر باعث خواهد شد تا مردم با دور اندیشی و توجه صحیح به آینده، شهرستان دماوند را اداره کنند.

جو معنوی و اعتقادی دماوند بزرگترین سرمایه جشنواره سیب است

به نظر بسیاری، جو فرهنگی، معنوی و اعتقادی حاکم بر شهرستان دماوند، بزرگترین سرمایه جشنواره سیب در این منطقه است؛ همچنین این پرتو معنوی بزرگترین نقطه تمایز جشنواره فیلم کوتاه سیب دماوند با سایر جشنواره های فیلمی است که در دیگر نقاط کشور اجرا می شود.

جشنواره سیب امسال در دماوند با موانع کمتری روبه روست و بالطبع بهتر از سال قبل برگزار می شود، آن هم به شرط اینکه مردم این شهرستان و مسئولان استقبال بیشتری از این جشنواره داشته باشند.

حضور اقشار مختلف مردم سبب رشد این جشنواره می شود و مردم هم به وسیله این جشنواره رشد پیدا می کنند و این کار، اثری متقابل دارد.

دومین جشنواره فیلم کوتاه سیب شهرستان دماوند با مدیریت صحیح و قابل اجرا، برنامه زمان بندی مشخص و برنامه ریزی مدون می تواند تعالی شهرستان دماوند را به وجود بیاورد و هر سال با برگزاری این جشنواره ها، افراد سطح بالاتری را در خود بگنجاند و سبب اعتبار منطقه شود.

شش سالن سینما در دماوند احداث می شود

جشنواره سیب برای دومین سال متوالی در شهرستان دماوند با احداث شش سالن سینما در این منطقه همراه است.

افتتاح سه سینمای رسمی مجهز به سالنها و تجهیزات استاندارد و سه سینمای غیر رسمی با تجهیزات ویدئو پروژکشن که فیلمهای روز سینماهای کشور در آنها به نمایش گذاشته می شود، از جمله مزایای این جشنواره است که به خودی خود در پیشرفت فرهنگی هر منطقه ای نقش بزرگی ایفا می کند.

حمایت همه جانبه مسئولان شهرستان دماوند از جشنواره سیب امری ضروری به نظر می رسد تا هدف و آرزوی دیرینه تمام هنرمندان دماوندی، مسئولان فرهنگی و اجرایی و مردم این منطقه به حقیقت بپیوندد.

احداث شش سالن سینما از مزایای قابل استحصال جشنواره فیلم کوتاه سیب است، چرا که شهرستان دماوند با این وسعت و اهمیتی که در استان تهران دارد تاکنون فاقد سالن سینما بوده و این امکان فرهنگی در حال حاضر در اختیارش گذاشته شده که جا دارد برای حفظ این سرمایه فرهنگی نهایت تلاش را به منصه ظهور گذاشت.

مناطقی همچون کیلان، آبسرد، جابان، سربندان، آبعلی، دماوند و فیروزکوه از این سالنهای سینما برخوردار می شوند.

حضور خانواده ها از ارکان جشنواره سیب است

یکی از ارکان برگزاری رویدادهایی مانند جشنواره فیلم سیب، حضور خانواده ها به همراه فرزندان آنها در محیط سینماست که بسیار حائز اهمیت است و نشانه استقبال خانواده ها برای تداوم این گونه جشنواره هاست.

نمونه این رویداد فرهنگی در نخستین دوره جشنواره فیلم سیب دماوند در نقاط مختلف این شهرستان به چشم خورد و موجبات مباهات مردم مذهبی این دیار را فراهم کرد.

فرهنگ غنی مردم شهرستان دماوند و عدم تأثیرپذیری آنها از دیگران در جشنواره سیب امسال نیز نمایان خواهد شد و آنها نشان خواهند داد که می توانند بدون زیر پای گذاشتن اصول دین مبین اسلام و با حفظ حجاب چادر مشکی به عنوان پرچم اعتقادی بانوان نجیب، در سالن سینما حضور داشته باشند و همین گونه از هنر لذت ببرند.

ثبت تمام وقایع جشنواره در رفع نواقص آینده مؤثر است

نماینده مردم شهرستان دماوند و فیروزکوه در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با مهر، خواستار ثبت تمام وقایع جشنواره توسط افراد و به خصوص خبرنگاران شد تا با استفاده از آنها، نواقص آینده را رفع کرد.

شاهرخ رامین تأکید کرد: ثبت وقایع می تواند در گامهای بعدی مسئولان را راهنمایی کند تا بتوانند نقاط ضعف خود را مرتفع و نقاط قوت را تقویت کنند.

وی از تمام مردم مؤمن و معتقد شهرستان دماوند دعوت کرد تا همچون سال گذشته، حتی المقدور کسب و کار را رها کرده و در سالنهای نمایش حضور بهم رسانند و استقبال خود را از اقدامات فرهنگی و هنری نشان دهند.

از دل نگرانیها و امیدواریهای مسئولان و مردم شهرستان دماوند چنین استنباط می شود که شدیداً به پیشرفت فرهنگی شهرستان خود فکر می کنند و در عمل نیز این را تا حد زیادی ثابت کرده اند.

امید است اقشار مختلف مردم شهرستان دماوند، مسئولان این منطقه و حتی روحانیون، حضور حداکثری خود را در جشنواره فیلم کوتاه سیب داشته باشند و روزی به یادماندنی برای خود و هنرمندان، در تاریخ شهرستان دماوند به ثبت برسانند.

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مینا شمسی