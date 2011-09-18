خسارت ناشی از بارندگی برنجکاران صومعه سرا هرچه سریعتر پرداخت شود

سید کاظم دلخوش در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: علیرغم اینکه درسال زراعی جاری هوا یاری کرد و آبرسانی به مزارع به خوبی انجام گرفت ولی متاسفانه طی روزهای پایانی تابستان همزمان با برداشت محصول برنج بارندگی های پی درپی باعث ایجاد خسارت برای کشاورزان زحمتکش شد.

وی اظهارداشت: طی پیگیری ها و بازدید های انجام گرفته از سوی مسئولان و کارشناسان کشاورزی از مزارع خسارت دیده گیلان به ویژه اراضی کشاورزی صومعه سرا، مشخص شد که دومین شهر برنجکاری گیلان (صومعه سرا) خسارات زیادی دیده است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس از مسئولان خواست در شرایط فعلی به داد کشاورزان برسند و با حضور کارشناسانه درمنطقه هرچه سریعتر نسبت به رفع مشکل کشاورزان اقدام کنند.

وی اظهارداشت: با توجه به بارش باران های شدید در هفته های اخیر و تخریب مزارع کشاورزی در گیلان مکاتبات پی درپی با مسئولان کشاورزی، رئیس جمهور به ویژه معاونت برنامه ریزی وی انجام شده است.

دلخوش از قول مساعد برای رفع مشکلات کشاورزان شهرستان صومعه سرا از سوی مسئولان کشوری و استانی خبرداد و افزود: ازطریق صندوق خسارت یا اعتبارات ریاست جمهوری و همچنین از طریق بیمه محصولات کشاورزی کل کشورهزینه خسارت کشاورزان این منطقه پرداخت خواهد شد.