3.5 هکتار جنگل و مرتع طعمه حریق شد/ مهار آتش با دستان خالی

رحمت الله دین پرور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: عصر دیروز سه آتش سوزی به طور همزمان در مناطق پارک جنگلی یاسوج، "کله گه دهنو" و "وزگ" در اطراف شهر یاسوجبه وقوع پیوست.

وی بیان کرد: حضور به موقع یگان حفاظت، آتش نشانی یاسوج و نیروهای مردمی باعث شد، آتش سوزی خیلی سریع مهار شود.

دین پرور اظهار داشت: در این سه آتش سوزی، یک هکتار از جنگل و مرتع منطقه "وزگ"، 1.5 هکتار از منطقه جنگلی "کله گه" و یک هکتار از پارک جنگلی یاسوج طعمه حریق شدند.

وی تصریح کرد: علت این آتش سوزیها و میزان خسارت آن مشخص نبوده و در دست بررسی است اما چون آتش سوزی در منطقه جنگلی به وقوع پیوسته به طور قطع خسارت بالاست.

مثل همیشه با دست خالی آتش را خاموش کردیم

فرمانده یگان حفاظت از منابع طبیعی استان همچنین با ابراز گلایه از نبود امکانات اطفای حریق در استان گفت: در آتش سوزیهای دیروز نیز مثل همیشه با دست و شاخ و برگ درختان آتش سوزی را مهار کردیم.

دین پرور بیان داشت: با توجه به اینکه منطقه کوهستانی و دارای اراضی با شیب بیش از 53 درصد است، ماشینهای آتش نشانی خیلی نمی توانند به اطفای حریق کمک کنند.

وی همچنین یادآور شد: تعداد آتش سوزیهای جنگل و مرتع در سال جاری نسبت به سال گذشته کاهش چشمگیری داشته است.

45 آتش سوزی جنگل و مرتع در شش ماه گذشته

دین پرور افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون 45 آتش سوزی در 80 هکتار از جنگل و مراتع این استان به وقوع پیوسته است.

وی اضافه کرد: این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته بیش از 110 آتش سوزی در 850 هکتار از جنگل ها و مراتع استان اتفاق افتاد.

دین پرور همچنین با بیان اینکه با افزایش حضور گردشگران در تفرج گاههای شهر یاسوج شاهد افزایش آتش سوزیها هستیم، از گردشگران خواست در حفظ و نگهداری از طبیعت تلاش کنند.

آتش سوزی جنگلهای کهگیلویه و بویراحمد سریالی است که هرساله در اواسط بهار آغاز می شود و تا پاییز ادامه دارد و حاصل آن مرگ تدریجی جنگلهای این استان است.

جنگل‌های کهگیلویه و بویراحمد هشت درصد سهم جنگلهای کشور و ۲۰ درصد از جنگلهای حوزه زاگرس را به خود اختصاص می‌دهند بر این اساس سرانه جنگل در دنیا هشت دهم، در ایران دو دهم و در این استان ۱٫۷دهم هکتار است که می‌توان گفت سرانه جنگل در کهگیلویه و بویراحمد ۸٫۵ برابر کشور و ۲٫۱برابر دنیا است.