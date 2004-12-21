كار لايروبي و اسكله سازي بندرگاه چند منظوره كيش آغاز شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" ، اين پروژه به عنوان دومين بندرگاه كيش در ساحل شمال غربي جزيره در حال اجراست كه موجب ساماندهي امر صيادي و رفاه بيشتر اهالي بومي كيش مي شود.

از اين بندرگاه همچنين براي پهلوگيري شناورهاي مسافري و قايق هاي تفريحي استفاده مي شود.

اين گزارش مي افزايد : عمق مفيد اين بندرگاه در جذر كامل 5 متر خواهد بود و شناورهاي تا 5 هزار تن ظرفيت مي توانند در آن پهلوگيري كنند .

گفته شده حجم لايروبي كه توسط يك شركت هلندي انجام مي شو د بالغ بر 500 هزار متر مكعب است كه با اين عمليا ت حدود 12 هكتار زمين جديد براي سايت پشتيباني و 3 كيلومتر توسعه پارك ساحلي در شهرك مير مهنا احياء خواهد شد .

بر اساس اين گزارش ، عمليا ت احداث موج شكن ها و حوضچه به وسعت 11 هكتار توسط پيمانكار ايراني اجرا شده و هم اكنون عمليات اسكله سازي با طول پهلوگيري 250 متر براي شناورهاي مختلف نيز توسط پيمانكار مذكور شروع شده است .

براي احداث اين بندرگاه و محوطه ساحلي آن اعتباري بالغ بر 100 ميليارد ريال در نظر گرفته شده است .

پيش بيني مي شود اين بندرگاه تا پايان سال جاري آماده بهره برداري شود.

