بهترین آثار بیست و هفتمین جشنواره مرور می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، در پی استقبال فیلمسازان از بخش بهترین بهترین ها در سال 1389 که به نمایش آثار برگزیده جشنواره بین المللی فیلم کوتاه تهران از دهه 60 تا کنون می پرداخت در این دوره نیز علاوه بر نمایش ادامه این برگزیدگان ، بخشی از برگزیدگان به نمایش در آمده در جشنواره بیست و هفت مجددا مرور می شوند.

"مرهمی باید ساخت" حسین ایزدی شهری، برگزیده جشنواره چهاردهم در سال 76، "سی پی سبز" سلیمان رضایی برگزیده جشنواره پانزدهم در سال 77، "خانه مادی ام مرداب" مهرداد اسکویی برگزیده جشنواره شانزدهم در سال 78، "سینما سگ" شاهد احمدلو برگزیده جشنواره هفدهم در سال 79 فیلم های برگزیده هستند که از دهه 70 در جشنواره بیست وهشتم به نمایش در خواهند آمد.

همچنین "پروانه روی شانه" پروین دنیافر برگزیده جشنواره هجدهم در سال 80، "باد سرخ" علی محمد قاسمی برگزیده جشنواره نوزدهم در سال 81، "آخرین روستای سرشماره شده" شهرام علیدی برگزیده جشنواره بیستم در سال 82، "آن" پوپک مظفری برگزیده جشنواره بیست و دوم در سال 84، "بومرنگ" داریوش غریب زاده برگزیده جشنواره بیست و چهارم در سال 86 و "پرنده هلیاس" محمدعلی قاسمی برگزیده جشنواره بیست و پنجم در سال 87 از دیگر آثار هستند که در بخش مرور بهترین بهترین‌ها در جشنواره بیشت و هشتم فیلم کوتاه تهران به نمایش در می‌آیند.

