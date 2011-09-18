همه زنان نخست وزیر/ مدلی که یک شبه قهرمان ملی ایتالیا شد

روز پنجشنبه 24 شهریورماه مردم ایتالیا دو خبر بد را از رسانه های این کشور شنیدند، یکی درباره تصویب طرح ریاضت اقتصادی در مجلس ایتالیا که موجب خشم مردم و اعتراض آنها و در نهایت درگیری با نیروهای پلیس شد و دیگری انتشار جزئیات جدیدی از پرونده فساد اخلاقی برلوسکنی و بازداشت هشت نفر در ارتباط با این پرونده بود.

یکی از مواردی که در این جزئیات منتشر شده بود مربوط به یکی از ستارگان سینمای ایتالیا بود. "مانوئلا آرکوری" از بازیگران مشهور زن ایتالیایی است که در تحقیقات پلیس گفته است: به من پیشنهاد شد که در قبال گذراندن یک شب با برلوسکنی می توانم در مراسم سالانه "سن رمئو سانگ" حضور پیدا کرده و پس از آن نیز در سیاست حضور داشته باشم.

اما این زن پیشنهاد برلوسکنی را قبول نکرده و همین امر موجب شده تا امروز اغلب روزنامه های ایتالیایی از آرکوری به عنوان قهرمان ملی یاد کنند.

اما این پایان ماجرا نیست و شب گذشته برخی رسانه ها اعلام کردند که ماجرا فقط به ارکوری ختم نمی شود بلکه دست کم 30 زن و دختر جوان که اغلب آنها از مدلهای معروف و بازیگران بودند با قبول پیشنهاداتی از این دست وارد سیاست و یا چرخه های اقتصادی مهم ایتالیا شده اند.



ماجرا از این قرار است که واسطه های برلوسکنی، دختران و زنان زیبا را شناسایی کرده و از آنها برای همراه شدن با نخست وزیر ترغیب می کردند.

تحقیقات دادستانی میلان نشان می دهد واسطه ای که عامل ورود زنان به احزاب طرفدار برلوسکنی بوده با ارائه پیشنهادهای خلاف اخلاق به بازیگران و مدلهای ایتالیایی در قبال رسیدن به پست های سیاسی و حضور در بخش های مختلف فعالیت های اقتصادی برلوسکنی، آنها را ترغیب به حضور در کنار پدرخوانده می کرد.

رسانه های ایتالیایی اعلام کرده اند که پلیس ایتالیا و ماموران رسیدگی به پرونده برلوسکونی از طریق شنود دست کم 10 هزار مکالمه تلفنی اسامی تعدادی از این زنان را کشف کرده اند که تعدادی از مهمترین آنها عبارتند از :

-رافائلا فیکو، نامزد سابق "کریستیانو رونالدو" ستاره تیم فوتبال رئال مادرید.

-ماریام لودو، از بازیگران مطرح سینمای ایتالیا که متهم به دریافت پول نقد از برلوسکنی است.

-فرانسیسکا کپیرانی، از مدل های معروف ایتالیا که گفته می شود 20 هزار یورو طلا و الماس از برلوسکنی دریافت کرده است.

-روبرتا بوناسیا، از شرکت کنندگان در مسابقات سال 2010 بانوی شایسته ایتالیا که بعدها به شبکه تلویزیونی خصوصی برلوسکنی راه پیدا کرد.

-رایسا اسکورکینا، مدل سابق روسی که در رسانه های وابسته به برلوسکنی فعالیت می کند.



-لوانا ویسان، متهم به دریافت یک واحد مسکونی از برلوسکنی

-باربارا فاگیولی، مدل سابق ایتالیا.

-نیکول مینتی، مدل سابق که پس از دیدار با برلوسکنی در انتخابات شرکت کرده و اکنون عضو شورای شهر لومباردی است.

-آیدا یسپیسا، مدل ونزوئلایی که سابقه چهار سال دوستی با برلوسکنی را دارد.

-ایریس براردی، مدل برزیلی که برلوسکنی متهم به برقراری ارتباط با وی پیش از رسیدن او به سن قانونی است.

-گازایانا کایون، مدل و دانش آموخته رشته حقوق که اخیرا به عنوان مشاور رسانه ای برلوسکنی انتخاب شده و ازاو به عنوان یکی از نامزدهای انتخابات آتی پارلمانی ایتالیا نام برد می شود.

-باربارا گوئرا از مدل های ایتالیایی که گفته می شود با پول های برلوسکنی فقط در یک هفته 25 جفت کفش خریده است.



البته این نامها، تمام زنانی که برلوسکنی با آنها رابطه داشته نیستند و اعضای گروه "بونگا بونگا" که یک پای ثابت میهمانیهای برلوسکنی بوده اند نیز باید به آنها اضافه کرد. همچنین تعدادی از سیاستمدارن زن فعلی ایتالیا که متهم اند از طریق برلوسکنی به سیاست راه یافته اند نیز می توانند به این لیست اضافه شوند.

نکته جالب در این رابطه آن است که نخست وزیر ایتالیا همچنان از پاسخ دادن به پرسش های موجود در این رابطه خودداری می کند و وکیل مدافع وی در تازه ترین اظهار نظر گفته است : نخست وزیر سرگرم آماده کردن مقدمات سفر به نیویورک برای شرکت در مجمع عمومی سازمان ملل است و از همین رو فرصت کافی برای پاسخگویی را ندارد.