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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۲۱

الوند:

بسیاری از فیلم های خوب را می توان با یک فریم عکس تداعی کرد

بسیاری از فیلم های خوب را می توان با یک فریم عکس تداعی کرد

درپنجمین روز از برگزاری کارگاه های آموزشی پانزدهمین جشن سینمای ایران که روزشنبه 26شهریور در خانه هنرمندان برگزار شد سیروس الوند بحث ماهیت عکاسی فیلم را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این نشست سیروس الوند به وظایف عکاس سینما اشاره کرد و افزود:به نظر من عکاس یک انتخاب کننده است و بخشی از واقعیات را انتخاب کرده و عکس می گیرد و متاسفانه با ورود دوربین های دیجیتال بسیاری از هنرمندان ما تبدیل به صنعتگر شده اند.

وی در ادامه افزود:از ابتدا دو شاخه در کارسینما بنای آن کج گذاشته شده یکی از انها فیلمنامه  بود و دیگری عکاسی .و به عقیده من عکاس بهتر از کارگردان پلان را انتخاب می کند چرا که خود من به عنوان کارگردان سر صحنه تمام حواسم به عکاس و فیلمبردار است و فکر می کنم سینما یک کار جمعی است و گاهی عکاس زاویه ای را سر صحنه انتخاب می کند که بهتر از تصمیم کارگردان و یا فیلمبردار است.

الوند ادامه داد:در دهه 60 عکاس برای من خاصیت راش داشت  .چرا که بدون مانیتور سر صحنه فیلمبرداری فقط عکاس می توانست به من کمک کند و آن زمان عکاسان فیلم خیلی محبوب بودند و ازعکس ها  می شد فهمید که مثلا گریم خوب است یا خیر؟

وی در ادامه بیان کرد:من همیشه به این موضوع معتقدم که بسیاری از فیلم های خوب تاریخ سینما را با یک عکس  می توان تداعی  کرد. به نظر من هنر یک توان و انرژی است که توسط آن هنر خلق می شود و اثر هنری می تواند روح را تلطیف کند.از این منظر عکاسی یک کار هنری است.

این کارگردان گفت:عکاسی فیلم را می توان توسط بسیاری از آموزشگاه ها آموخت و کار این آموزشگاه ها کشف و پرورش استعداد است و اگر این استعداد وجود نداشته باشد طبعا عکاسی نیز به دنیای هنر معرفی نمی شود.
 

کد مطلب 1410437

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