بسیاری از فیلم های خوب را می توان با یک فریم عکس تداعی کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ابتدای این نشست سیروس الوند به وظایف عکاس سینما اشاره کرد و افزود:به نظر من عکاس یک انتخاب کننده است و بخشی از واقعیات را انتخاب کرده و عکس می گیرد و متاسفانه با ورود دوربین های دیجیتال بسیاری از هنرمندان ما تبدیل به صنعتگر شده اند.

وی در ادامه افزود:از ابتدا دو شاخه در کارسینما بنای آن کج گذاشته شده یکی از انها فیلمنامه بود و دیگری عکاسی .و به عقیده من عکاس بهتر از کارگردان پلان را انتخاب می کند چرا که خود من به عنوان کارگردان سر صحنه تمام حواسم به عکاس و فیلمبردار است و فکر می کنم سینما یک کار جمعی است و گاهی عکاس زاویه ای را سر صحنه انتخاب می کند که بهتر از تصمیم کارگردان و یا فیلمبردار است.

الوند ادامه داد:در دهه 60 عکاس برای من خاصیت راش داشت .چرا که بدون مانیتور سر صحنه فیلمبرداری فقط عکاس می توانست به من کمک کند و آن زمان عکاسان فیلم خیلی محبوب بودند و ازعکس ها می شد فهمید که مثلا گریم خوب است یا خیر؟

وی در ادامه بیان کرد:من همیشه به این موضوع معتقدم که بسیاری از فیلم های خوب تاریخ سینما را با یک عکس می توان تداعی کرد. به نظر من هنر یک توان و انرژی است که توسط آن هنر خلق می شود و اثر هنری می تواند روح را تلطیف کند.از این منظر عکاسی یک کار هنری است.

این کارگردان گفت:عکاسی فیلم را می توان توسط بسیاری از آموزشگاه ها آموخت و کار این آموزشگاه ها کشف و پرورش استعداد است و اگر این استعداد وجود نداشته باشد طبعا عکاسی نیز به دنیای هنر معرفی نمی شود.

