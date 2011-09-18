75 میلیارد و 600 میلیون ریال بین 157 پروژه فیروزکوه توزیع شد

اسماعیل اسفندیار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با بررسی پروژه های عمرانی اولویت دار در شهرستان فیروزکوه، 157 پروژه شناسایی شدند و اعتبار بیش از 75 میلیارد ریال برای آنها در نظر گرفته شد.

وی افزود: توزیع اعتبارات در قالب کمیته برنامه ‏ریزی به صورت ماهانه در فیروزکوه صورت می گیرد و طی آن، دریافت گزارش پیشرفت ریالی پروژه ها و بررسی علت جذب نشدن اعتبارات طرحهای تأخیردار بررسی می شود.

این مسئول بیان کرد: در سال گذشته نیز اعتبار تصویبی در شهرستان فیروزکوه مناسب بوده که برای 156 پروژه اختصاص یافته است و همچنین مبادله موافقتنامه پروژه‌های عمرانی از طریق دستگاههای اجرایی نیز در حال پیگیری است.

راه‏اندازی آنتن "بی تی اس" در مناطق عشایری فیروزکوه در دست اقدام است

وی به مصوبات جلسات شورای عشایری شهرستان فیروزکوه اشاره کرد و افزود: پیگیری در زمینه راه ‏اندازی آنتن بی تی اس تلفن همراه در مناطق عشایری و شناسایی نقاط کور از طریق مخابرات شهرستان در دست اقدام است.

اسفندیار یادآور شد: برگزاری چهار جلسه شورای عشایری فیروزکوه، 18 مصوبه در برداشته است که تاکنون از این تعداد، 10 مصوبه اجرایی شده و مابقی در دست اجراست.

وی با اشاره به اینکه برطرف کردن موانع ایل‏راهها و زیرگذرهای عبور عشایر توسط اداره راه و ترابری شهرستان فیروزکوه بررسی می شود، ادامه داد: پیگیری از طریق شورای عشایر استان تهران در خصوص تأمین اعتبار احداث یک دهنه پل بر روی رودخانه نمرود و برگزاری جلسه در زمینه تعیین وضعیت ساخت و ساز در مناطق عشایری هم صورت گرفته است.