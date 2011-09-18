75 میلیارد و 600 میلیون ریال بین 157 پروژه فیروزکوه توزیع شد

اسماعیل اسفندیار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با بررسی پروژه های عمرانی اولویت دار در شهرستان فیروزکوه، 157 پروژه شناسایی شدند و اعتبار بیش از 75 میلیارد ریال برای آنها در نظر گرفته شد.
وی افزود: توزیع اعتبارات در قالب کمیته برنامه ریزی به صورت ماهانه در فیروزکوه صورت می گیرد و طی آن، دریافت گزارش پیشرفت ریالی پروژه ها و بررسی علت جذب نشدن اعتبارات طرحهای تأخیردار بررسی می شود.
این مسئول بیان کرد: در سال گذشته نیز اعتبار تصویبی در شهرستان فیروزکوه مناسب بوده که برای 156 پروژه اختصاص یافته است و همچنین مبادله موافقتنامه پروژههای عمرانی از طریق دستگاههای اجرایی نیز در حال پیگیری است.
راهاندازی آنتن "بی تی اس" در مناطق عشایری فیروزکوه در دست اقدام است
وی به مصوبات جلسات شورای عشایری شهرستان فیروزکوه اشاره کرد و افزود: پیگیری در زمینه راه اندازی آنتن بی تی اس تلفن همراه در مناطق عشایری و شناسایی نقاط کور از طریق مخابرات شهرستان در دست اقدام است.
اسفندیار یادآور شد: برگزاری چهار جلسه شورای عشایری فیروزکوه، 18 مصوبه در برداشته است که تاکنون از این تعداد، 10 مصوبه اجرایی شده و مابقی در دست اجراست.
وی با اشاره به اینکه برطرف کردن موانع ایلراهها و زیرگذرهای عبور عشایر توسط اداره راه و ترابری شهرستان فیروزکوه بررسی می شود، ادامه داد: پیگیری از طریق شورای عشایر استان تهران در خصوص تأمین اعتبار احداث یک دهنه پل بر روی رودخانه نمرود و برگزاری جلسه در زمینه تعیین وضعیت ساخت و ساز در مناطق عشایری هم صورت گرفته است.
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