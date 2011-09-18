ماه مهر تزریق حیات دوباره به جامعه است

محمدرضا رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر با توجه به آغاز سال تحصیلی جدید افزود: آغاز مهرماه شروع دوباره نشاط، زندگی، شادابی، امید به آینده و تزریق حیات دوباره به جامعه است و باید از این فرصت برای پویا شدن سطح علمی و تربیتی دانش آموزان نهایت استفاده را برد.

وی گفت: آموزش و پرورش شهرستان شمیرانات سال تحصیلی جدید را در حالی آغاز می کند که از سرمایه فکری همکاران ارزشمند در پرتو آموزه های ناب دینی، رهنمودهای متعالی رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاستهای کار آمد دولت و برنامه های اثر بخش وزارت آموزش و پرورش سرشار است.

این مسئول ادامه داد: مدیریت آموزش و پرورش شمیرانات و تمام مدارس این منطقه با اهدافی نظیر توسعه مدارس سرآمد و متعالی، مدیریت کارآمد، برنامه ریزی، بهره گیری از ظرفیتهای مادی و معنوی آموزش و پرورش به استقبال دانش آموزان می روند.

مهمترین برنامه های اجرایی سال تحصیلی جدید در شمیرانات

وی به مهمترین برنامه های اجرایی سال تحصیلی جدید در شمیرانات اشاره و عنوان کرد: با فعالسازی ستاد پروژه مهر و هشت کمیته آن در این منطقه، مهمترین اهداف آموزش و پرورش در قالب ساماندهی فضاهای آموزشی، منابع و ثبت نام مدارس، آماده سازی فضای فیزیکی و کالبدی مدارس، توسعه فرهنگ جهادی، بهره گیری از اجرای مطلوب طرح هجرت و تداوم فعالیتهای فاز اول اجرایی طرح شمیم است.

رسولی افزود: تحول و افزایش اثر بخشی و بهره وری مدارس در پیگیری تحقق کامل این مهم که مدرسه کانون فرهنگی پیشرفت محلی است در 15 محله به نحوی که در 421 واحد سازمانی منطقه، همه مدیران مدارس عضو مؤثر محلات و مشاور مدیر منطقه هستند، اجرایی می شود.