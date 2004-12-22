21 درصد جمعيت كشور از اختلالات رواني رنج مي برند

دكتر نيلوفر مهدوي در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري مهر افزود: بر اساس پژوهش انجام شده در خصوص بررسي وضعيت سلامت روان افراد 15 سال و بالاتر در كشور كه با تعداد 35 هزار و 14 نفر انجام پذيرفت، شيوع اختلالات رواني رواني در جمعيت بالاي پانزده سال كشور 21 درصد برآورد شده كه در اين ميان اختلالات افسردگي و اضطرابي بيشترين شيوع را داشته است.

وي ادامه داد: همچنين يافته هاي اين پژوهش نشان داده كه ميزان شيوع اختلالات رواني با بالا رفتن سن، افزايش داشته است كه اين افزايش مي تواند به علت كاهش نيروي جسمي و افزايش مسووليت ها و آسيب پذيري بيشتر افراد در گروه هاي سني بالاتر در مقابل عواملي نظير عوامل استرس زا و بيماري هاي جسمي و رواني باشد.

دكتر مهدوي اظهار داشت: شيوع اختلالاتي نظير اضطراب و افسردگي در زنان بيشتر از مردان بوده كه اين اختلالات در زنان نيز مي تواند به علت مسووليت هاي بيشتر زنان به علت داشتن نقش اجتماعي، مسووليت هاي خانه، پرورش فرزندان و افزايش عوامل استرس زاي روزمره شايع شده باشد.

اين روانپزشك با بيان اينكه عوامل بيولوژيكي مثل تغييرات هورموني مي تواند زنان را مستعدتر سازد، گفت: شيوع اين اختلالات در افراد بيكار و غير شاغل بيشتر از شاغلان بوده است.

اين كارشناس اداره سلامت روان وزارت بهداشت و درمان در خصوص تفاوت هاي آماري مربوط به تعداد بيماران رواني در كشور گفت: اين تفاوت ها مي تواند ناشي از علت هايي نظير ابزار مورد استفاده، تعداد اختلالات مورد مطالعه، حجم نمونه، روش انتخاب افراد مورد بررسي، مكان پژوهش كه شامل منطقه اي و يا بعد وسيع تر است، باشد.

وي افزود: زمان انجام مطالعه نيز مي تواند در ميزان آمارها موثر باشد چرا كه برخي اختلالات رواني نظير اختلالات خلقي مرتبط با فصل، در فصولي از سال شيوع بيشتري دارند با وجود اين تفاوت ها اغلب مطالعات همه گير شناسي كه در كشور ايران انجام شده است ميزان شيوع لحظه اي نزديك به 20 درصد را نشان مي دهد.

دكتر مهدوي درباره مفهوم بهداشت رواني گفت: مفهوم بهداشت روان شامل رفاه ذهني، احساس خود توانمندي، كفايت، درك هم بستگي بين نسلي و توانايي تشخيص استعدادهاي بالقوه هوشي و عاطفي در خود است به گونه اي كه فرد مي تواند توانايي هايش را شناخته و قادر است با استرس هاي معمول زندگي تطابق حاصل كرده و از نظر شغلي مفيد و سازنده باشد.

وي ادامه داد: در صورت تامين بهداشت رواني فرد بايد بتواند به عنوان بخشي از جامعه با ديگران مشاركت و همكاري داشته باشد بنابراين بهداشت روان به همه ما مربوط است نه فقط به همه كساني كه از بيماري هاي رواني رنج مي برند.

دكتر مهدوي گفت: اختلالات رواني به عواملي نظير زيست شناختي، رواني و اجتماعي مربوط مي شود، به گونه اي كه اين اختلالات مانند اغلب بيماري هاي جسماني درمان هاي موثري دارند اما متاسفانه در بسياري از موارد جنبه زيستي، رواني اين اختلالات ناديده گرفته مي شود بنابراين براي درمان مناسب اقدام نمي شود.