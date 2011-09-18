حسن تاجیک در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن تشریح وضعیت پیشرفت و توسعه دانشگاه خلیج فارس، گفت: در طول عمر دولتهای نهم و دهم فعالیتهای عمرانی چشمگیری در دانشگاه خلیج فارس انجام شده به نحوی که فضای دانشگاه 5/2 برابر نسبت به زمان تاسیس آن در سال 84 افزایش یافته است.

وی در مورد شاخصهای پژوهشی و آموزشی این دانشگاه، تاکید کرد: رشد 7 برابری مقالات چاپ شده در مجلات علمی، رشد 3 برابری طرحهای پژوهشی داخلی، رشد 23 برابری طرحهای پژوهشی خارجی، افزایش رشته های تحصیلی کارشناسی از 17 رشته به 24 رشته، افزایش رشته های تحصیلی در مقطع کارشناسی ارشد از 2 رشته به 28 رشته و ایجاد نخستین رشته تحصیلی در مقطع دکتری، مهمترین شاخصهای نشان دهنده پیشرفت آموزشی و پژوهشی دانشگاه خلیج فارس در 5 ساله اخیر است.

رئیس دانشگاه خلیج فارس با اشاره به راه اندازی دانشکده گاز و پتروشیمی این دانشگاه، اظهار داشت: عملیات ساخت این دانشکده به اتمام رسیده و به دنبال اجرای مقدمات راه اندازی آن هستیم.

تاجیک درباره آمادگی دانشگاه خلیج فارس برای استقبال از دانشجویان جدیدالورود، خاطرنشان کرد: در سال تحصیلی جدید دانشگاه خلیج فارس در 24 رشته تحصیلی مقطع کارشناسی، 28 رشته تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد و یک رشته تحصیلی در مقطع دکتری اقدام به پذیرش و ثبت نام دانشجو کرد.