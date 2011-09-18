176 میلیارد ریال بودجه فرهنگی به خراسان شمالی اختصاص می یابد

به گزارش خبرنگار مهر، ابوطالب شفقت صبح یکشنبه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان خراسان شمالی اظهار داشت: از این اعتبار اختصاصی بودجه فرهنگی استان 129 میلیارد ریال اعتبار هزینه ای و 46 میلیارد ریال اعتبار تملکی است.

وی تصریح کرد: بر اساس قانون از اعتبار تملکی بودجه فرهنگی اجازه داده شده است که هر استانی با قرارگاه خاتم الانبیاء با محوریت مناطق محروم در زمینه هایی از جمله احداث خانه عالم، مدرسه و کتابخانه قرارداد منعقد کنند.

وی در همین خصوص یادآور شد: قرارگاه کوثر فرصت دارد تا 15 مهرماه با آورده 46 میلیارد ریال با محوریت یاد شده با قرارگاه خاتم الانبیاء قرارداد امضاء کند.

شفقت همچنین از ابلاغ تخصیص 175 میلیارد ریال اعتبارات خشکسالی به استان خبر داد و گفت: این تخصیص اعتبار از ماده 10 وزارت جهاد کشاورزی به صورت تخصیص 100 در صد است.

وی اعلام کرد: 150 میلیارد ریال از این اعتبار برای آبیاری تحت فشار، دو میلیارد ریال برای آبیاری فرعی و زهکشی در مزارع، 15 میلیارد ریال برای انتقال آب تا مزارع و هشت میلیارد ریال برای احیا و مرمت قناتهای استان هزینه می شود.

وی تاکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان سهم روستاها را هر چه سریعتر بررسی و مشخص کند.

وی در ادامه عنوان کرد: تا کنون دو هزار و 900 میلیارد ریال اعتبارات ملی، ملی و استانی، تملکی، حوادثی ماده 100 و فرهنگی به استان ابلاغ شده است.

وی همچنین با اشاره به پیگیری های استان در زمینه 37 پروژه در کمیسون 215 کشوری، اعلام کرد: از این تعداد 12 پروژه به کمیسیون نظارت راهبردی ارسال شده اند.

استاندار خراسان شمالی همچنین به اعزام دانش آموزان دوم دبیرستان استان به مناطق جنوب کشور از 15 مهرماه تا 15 اسفند ماه سال جاری خبر داد و گفت: شمار این دانش آموزان اعزامی 12 هزار نفر است.