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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۱:۱۲

جزئیات اعلام نتایج کنکوردکتری/

اعلام نتایج کنکور دکتری دانشگاه آزاد تا سه شنبه آینده/ پذیرش 2500 نفر

اعلام نتایج کنکور دکتری دانشگاه آزاد تا سه شنبه آینده/ پذیرش 2500 نفر

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد از زمان دقیق اعلام نتایج نهایی کنکور دکتری این دانشگاه خبر داد و گفت: نتایج نهایی کنکور دکتری دانشگاه آزاد اسلامی بین روزهای یکشنبه تا سه شنبه هفته آینده قطعاً اعلام می شود.

عبدالله سجادی جاغرق در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اضافه کرد: به طور قطع نتایج نهایی کنکور دکتری دانشگاه آزاد اسلامی بین روزهای یکشنبه تا سه شنبه هفته آینده از طریق پایگاه اینترنتی اعلام نتایج آزمونهای دانشگاه آزاد به نشانی www.azmoon.com اعلام می شود.

وی تاکید کرد: علت اعلام نتایج بین روزهای یکشنبه تا سه شنبه هفته نخست مهرماه، لزوم هماهنگیهای لازم با مرکز فنی مرکز آزمون دانشگاه آزاد به منظور انتشار اسامی قبولیهای دکتری است.

رئیس مرکز آزمون دانشگاه آزاد گفت: ظرفیت امسال پذیرش دکتری در این دانشگاه در مقایسه با سال گذشته تغییری نکرده و حدود 2 هزار و 500 دانشجوی دکتری برای سال تحصیلی 91 - 90 جذب می شوند.


 

کد مطلب 1410453

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