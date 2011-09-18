18 هزار شغل مصوب در ایلام/ ایجاد اشتغال برای سه هزار نفر

به گزارش خبرنگار مهر، استان ایلام بدون شک محروم ترین استان کشور به لحاظ توسعه و شغل است و این استان با توجه به جمعیت خود بالاترین نرخ بیکاری را در کشور دارست.

نبود طرحهای کلان اقتصادی در استان به دلیل ضعف عملکرد دولت و بخش خصوصی برای سرمایه گذاری از دیگر مشکلات استان ایلام است.

در سالهای اخیر وعده های مسئولان ارشد ایلام و به خصوص استاندار جدید ایلام برای ایجاد شغل با راهکارهای مختلف تحقق نیافته است. نمونه بارز این ناتوانی مسئولان این است که باید 18 هزار و 339 شغل در سال 90 ایجاد می شد ولی تاکنون طبق گفته استاندار ایلام هنوز سه هزار شغل در استان طی شش ماهه گذشته محقق شده است.

مجتبی اعلایی شامگاه شنبه در نشست خبری خود اعلام کرد: وضعیت ایجاد شغل در استان طی سال جاری نامناسب بوده است.

این مسئول عدم همکاری بانکها را عامل این مشکل در سال ذکر کرد.

البته نبود طرحهای اشتغالزایی در استان ایلام یکی از مهمترین دلایل عدم ایجاد شغل در استان ایلام است.

در حال حاضر بسیاری از طرحهای اشتغالزایی در استان با رکود مواجه شده اند و مسئولان توانایی ایجاد شغلهای پایدار را ندارد به همین منظور با ایجاد شغلهای کاذب در استان تنها بخش آمار پر می شود.

این مشکل و معضل بزرگ آمارهای غیرواقعی از یک طرف و محرومیتهای بیشمار، رکود طرحهای عمرانی و نبود طرحهای بزرگ اشتغالزیی فقط باعث فرار و مهاجرت مردم ایلام شده است.