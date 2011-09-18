مالزی خواهان عضویت در کمیته میراث جهانی یونسکو است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما) ، "رئیس یتیم" پیش از سفر چهار روزه خود به لندن و بروکسل جهت گفتگو با اعضای کمیته میراث جهانی ابراز امیدواری کرد طی این سفر با جلب نظر این کمیته موفق شود مالزی را به عنوان بیست و دومین کشور عضو کمیته میراث جهانی معرفی کند.

یتیم ادامه داد : از این جهت که مالزی تنها نامزد منطقه آسیا اقیانوسیه و همچنین اتحادیه آسه آن است شانس بالایی برای عضویت در این کمیته جهانی دارد.

وی افزود: ما درحال جلب حمایت یونسکو برای قرار دادن" بوجانگ ولی" درشهر "مربوک"در فهرست میراث جهانی این سازمان هستیم.

سال 2008 سازمان یونسکو شهر تاریخی"ملاکا" در جنوب کوالالامپور و شهر "جورج تاون" در شمال مالزی را در فهرست میراث جهانی و در لیست شهرها ثبت کرد.