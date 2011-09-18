به گزارش خبرگزاری مهر، در اولین سانحه، واژگونی یک دستگاه پیکان در محور شیراز - آباده پنج مصدوم برجای گذاشت.

بر این اساس در پی تماس تلفنی با مرکز اورژانس 115 خرمبید در ساعت 13 و هفت دقیقه روز شنبه، بلافاصله عوامل اورژانس 115 جهت امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

در جریان این تصادف پنج نفر مصدوم شدند که پس از دریافت اقدامات درمانی اولیه به بیمارستان انتقال یافتند.

همچنین در سانحه دیگر تصادف پراید و تراکتور در محو قیروکارزین - مبارک آباد پنج نفر مصدوم شدند.

در پس تماس تلفنی با مرکز اورژانس 115 قیروکارزین در ساعت 21 و 50 دقیقه شنبه، عوامل اورژانس بلافاصله جهت امدادرسانی به محل حادثه اعزام شدند.

این تصادف پنج مصدوم داشت که پس از دریافت اقدامات اولیه درمانی به بیمارستان منتقل شدند.