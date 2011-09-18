سالانه 17 میلیون مرگ قلبی در جهان رخ می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر کوروش اعتماد با بیان اینکه تعداد زیادی از این مرگها به خصوص مرگهای ناگهانی با تغذیه مناسب، فعالیت بدنی منظم و مصرف نکردن دخانیات به طور چشمگیری قابل پیشگیری هستند، افزود: برای اینکه اهمیت این بیماریها هر چه بیشتر بر جهانیان مشخص شود، روز جهانی قلب از سال 1380 برای توجه همگانی به اهمیت بیماری قلبی عروقی در جهان مطرح شد و هر سال به این مناسبت جشن گرفته می شود تا از این روز برای آفزایش آگاهی عمومی نسبت به تهدید کننده های سلامت قلب و عروق و اهمیت روز افزون این بیماریها و نقش شیوه زندگی سالم در سلامت قلب و عروق استفاده شود.

وی با اشاره به اینکه این روز هر ساله توسط فدراسیون جهانی قلب در بیش از 100 کشور اجرا می شود و میلیونها شرکت کننده در سال خواهد داشت، گفت: همه باید بدانند تلاشهایی که برای مبارزه با بیماریهای قلبی عروقی (‍CVD) صورت می گیرد، نباید فقط محدود به سیاستگذاران و رهبران جهانی باشد و هر فردی که در این دنیا زندگی می کند می تواند از طریق یادگیری در باره عوامل خطر و به کارگیری قدم های ضروری برای کنترل عوامل خطر خود و افراد خانواده خود، روی کاهش بار بیماریهای قلبی عروقی موثر باشند.

اعتماد ادامه داد: خانواده یک جایگاه بی نظیر برای شروع فعالیتهایی برای ارتقاء سطح سلامت و رسیدن به هدف کاهش بار بیماریهای قلبی عروقی است. به همین علت امسال فدراسیون جهانی قلب و اعضاء آن برای رساندن پیام روز جهانی قلب بر خانه تکیه کرده اند زیرا می دانند اگر یک تغییر مختصر در رفتارهای افراد خانه اتفاق افتد، تمام مردم دنیا می توانند بیماری قلبی و سکته مغزی را تا حدود زیادی پیشگیری و کنترل کنند و بدین ترتیب زندگی با کیفیت وطولانی تری داشته باشند.

رئیس مرکز مدیریت بیماریهای غیر واگیر وزارت بهداشت گفت: این مناسبت به طور استثناء به جای آخرین یکشنبه سپتامبر هر سال، در روز پنج شنبه 29 سپتامبر (7 مهر) برگزار خواهد شد و هدف از برگزاری این روز، تشویق افراد به کنترل وضعیت سلامت قلبی خودشان و ایجاد تغییرات ساده در شیوه زندگی با فراهم کردن شرایط خانه برای حمایت از زندگی با قلبی سالم است چرا که قلب سالم در خانه ای سالم به دست می آید و دنیای سالم از خانه های سالم ساخته می شود.

اعتماد افزود: در این روز که مبنایی برای انجام فعالیتهایی در این زمینه در طول سال خواهد بود، بر ممنوعیت مصرف دخانیات در خانه ، تامین مواد غذایی سالم در خانه، فعال بودن تمام اعضای خانواده و آگاهی همه اعضای خانه از مقدار فشارخون، قند خون و چربیهای خون تاکید شده است. در واقع باید خانه را محلی برای زندگی حامی قلب سالم بسازیم تا هم قلب سالم و هم دنیای سالم داشته باشیم.