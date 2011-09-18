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۲۷ شهریور ۱۳۹۰، ۱۰:۱۲

"شبستان" منتشر شد

"شبستان" منتشر شد

سی و هفتمین شماره نشریه تبلیغی دینی "شبستان اندیشه" با مطالبی پیرامون "تبلیغ دینی" از سوی دفتر تهیه و تألیف متون و نشریات معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی منتشر و بین روحانیون و مبلغان سراسر کشور توزیع شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مطالبی چون مخاطب شناسی در سخنرانی، فیش‌های تبلیغ، چند روضه و مناجات در هوای ماه شوال، هویت طلبگی، مبلغ و نگاه او به ترجمه قرآن، قرآن کریم؛ کتاب بیداری، تبلیغ تنها منبر نیست، جایگاه مطالعه و کتاب و... از جمله مطالب مهم این شماره از کتاب تبلیغ دین "شبستان اندیشه" محسوب می‌شود.

شبستان اندیشه می‌کوشد در سلسله بحث‌ها و مقالات مختلف خود، با روحانیون و مبلغان ارتباطی تأثیرگذار برقرار کند و اطلاعات و آگاهی‌های مورد نیاز آنها را در مناسبت‌های مختلف مذهبی و ملی سال ارتقا دهد.

حوزه فعالیت این نشریه در بحث‌ها و موضوعاتی همچون دانش‌افزایی مبلغان، شیوه‌ها و فناوری تبلیغ‌دینی، اطلاعات و اخبار مبلغان و تبلیغ‌های تاثیرگذار است.

این نشریه به صاحب‌امتیازی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی به شمارگان 10 هزار نسخه منتشر و بین مبلغان، روحانیون مستقر، ائمه جماعات مساجد و دستگاه‌های دولتی توزیع می‌شود.

کد مطلب 1410475

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