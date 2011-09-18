"شبستان" منتشر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، مطالبی چون مخاطب شناسی در سخنرانی، فیش‌های تبلیغ، چند روضه و مناجات در هوای ماه شوال، هویت طلبگی، مبلغ و نگاه او به ترجمه قرآن، قرآن کریم؛ کتاب بیداری، تبلیغ تنها منبر نیست، جایگاه مطالعه و کتاب و... از جمله مطالب مهم این شماره از کتاب تبلیغ دین "شبستان اندیشه" محسوب می‌شود.

شبستان اندیشه می‌کوشد در سلسله بحث‌ها و مقالات مختلف خود، با روحانیون و مبلغان ارتباطی تأثیرگذار برقرار کند و اطلاعات و آگاهی‌های مورد نیاز آنها را در مناسبت‌های مختلف مذهبی و ملی سال ارتقا دهد.

حوزه فعالیت این نشریه در بحث‌ها و موضوعاتی همچون دانش‌افزایی مبلغان، شیوه‌ها و فناوری تبلیغ‌دینی، اطلاعات و اخبار مبلغان و تبلیغ‌های تاثیرگذار است.



این نشریه به صاحب‌امتیازی معاونت پژوهشی و آموزشی سازمان تبلیغات اسلامی به شمارگان 10 هزار نسخه منتشر و بین مبلغان، روحانیون مستقر، ائمه جماعات مساجد و دستگاه‌های دولتی توزیع می‌شود.