تجمع جمعی از مردم یزد و طبس مقابل مجلس

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، حدود 30 نفر از مردم یزد و طبس صبح روز یکشنبه با تجمع مقابل مجلس شورای اسلامی خواستار تفکیک حوزه انتخابیه طبس از یزد و همچنین تفکیک نمایندگان این حوزه انتخابیه شدند.

به گزارش مهر، همچنین حدود 50 نفر از نیروهای شرکتی آموزش و پرورش که پس از آزمون استخدامی این وزارتخانه از کار برکنار شده اند برای چندمین بار صبح امروز مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و خواستار بازگشت به کار و رفع مشکلات حقوقی و استخدامی خود شدند. این گروه با شعار "مجلس با کفایت حمایت حمایت"، خواسته های خود را پیگیری می کنند.

بنا بر این گزارش این دسته از معلمان حق التدریس آموزش و پرورش قبل از تعطیلات تابستانه مجلس نیز چندین مرتبه مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کردند و با تعدادی از نمایندگان از جمله علی عباسپور تهرانی مذاکراتی داشتند. این عده که از سراسر کشور در مقابل مجلس حضور پیدا می کنند تاکید کرده اند تا حل نشدن مشکل به تجمعات اعتراضی خود مقابل مجلس ادامه خواهند داد.