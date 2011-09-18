به گزارش خبرگزاری مهر، بنابر احکام صادره از سوی استاندار خوزستان، حمید قناعتی مدیر کل سیاسی انتخابات و تقسیمات کشوری استانداری خوزستان به عنوان مسئول کمیته سیاسی و آموزشی، عبدالامیر جامعی مدیر کل امنیتی استانداری خوزستان به عنوان مسئول کمیته امنیتی و انتظامات، رسول صالحی رئیس روابط عمومی و امور بین الملل استانداری خوزستان به عنوان مسئول ستاد اطلاع‌ رسانی، محسن سزاری به عنوان مسئول کمیته حفاظت فیزیکی و خداداد محمدی مدیر کل اداری و مالی استانداری خوزستان به عنوان مسئول کمیته پشتیبانی و تدارکات ستاد انتخابات استان در برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی منصوب شدند.

در این احکام آمده است: امید است که با استعانت از خداوند متعال و هماهنگی کامل با رئیس ستاد انتخابات استان در انجام احسن مسئولیت محوله موفق باشید.



انتخابات نهمین دوره مجلس 12 اسفند 1390 برگزار و ثبت نام از نامزدها از سوم تا 9 دی 1390 انجام می شود.