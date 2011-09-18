کمیته مذهبی علمای ایرانی آمریکایی تشکیل شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، محمود احمدینژاد شنبه شب در دیدار چهار تن از رهبران مذهبی مسیحی و مسلمان آمریکا با بیان اینکه بهترین سیاستمداران کسانی هستند که حقیقتاً انسانهایی مذهبی باشند، گفت: حقیقت دین یکی است و همه پیامبران برای ابلاغ آموزههای یک دین واحد مبعوث شده اند و خداوند دین را برای صلح، دوستی و زندگی سعادتمند به انسانها هدیه داده است.
رئیسجمهور با بیان اینکه مشکل امروز جامعه بشری این است که حقیقت دین آن طور که باید به بشر معرفی نشده است و هیچ کس بهتر از رهبران مذهبی توانایی انجام این ماموریت مهم را ندارند، اظهار داشت: حقیقت دین تا به امروز فرصت اداره جهان را نیافته و رهبران مذهبی همه کشورها باید با کمک و همفکری یکدیگر این فرصت را برای آموزههای دینی فراهم کنند.
وی با استقبال از سفر رهبران مذهبی آمریکایی به تهران پیشنهاد داد همکاریها و تعاملات فکری بین علمای مذهبی ایران و آمریکا سازماندهی شده و کمیته مشترکی متشکل از رهبران و علمای مذهبی ایران و آمریکا تشکیل شود تا همه ساله نشستهای منظم و مشترکی در تهران و واشنگتن برگزار کنند.
احمدی نژاد با بیان اینکه سیاستمداران عمدتاً به دنبال منافع خود و احزاب متبوعشان هستند، اظهار داشت: پیامبران به عنوان عالی ترین رهبران مذهبی اختلاف یا جنگی با یکدیگر نداشتند و اختلافات و درگیریها تنها مربوط به طرفداران مذاهب است. این در حالی است که اگر همه پیروان مذاهب در خط پیامبران حرکت کنند مشکلات و ریشههای درگیریها برطرف شده و جنگ از عرصه گیتی برچیده خواهد شد.
وی با تاکید بر اینکه همه پیامبران منادی صلح، عدالت و برادری بودند، تصریح کرد: پیروان مذاهب مختلف نباید درباره گذشتهها با یکدیگر به بحث بنشینند بلکه باید به آینده نگاه کرد و به فکر آن بود که چگونه می شود آیندهای فارغ از جنگ و درگیری ساخت.
رئیسجمهور خاطر نشان کرد: ما همه پیامبران الهی را قبول داریم و به همه آنها احترام میگذاریم و اگر هر یک از آنها امروز در اینجا حاضر شوند از ایشان تبعیت میکنیم چرا که معتقدیم همه پیامبران الهی یک هدف واحد را دنبال میکردند و ما هم میتوانیم و باید از اختلافات پرهیز کرده و مسیر پیامبران را دنبال کنیم.
وی با تاکید بر اینکه همه جنگها و اختلافات موجود در عرصه بینالمللی قابل برچیده شدن است، گفت: راه برچیدن جنگ و نزاع از جهان بازگشت به حقیقت راه پیامبران خداست و راه دیگری وجود ندارد؛ همه کسانی که غیر از این راه دیگری را انتخاب کردند، شکست خوردند و شاهد آن بودیم که مارکسیستها به تاریخ پیوسته و میبینیم که مکتب مقابل مارکسیسم هم بلایی بدتر از آنچه مارکسیستها با بشر کردند بر سر انسان ها آورده اند.
رهبران مذهبی آمریکایی نیز در این دیدار با استقبال از پیشنهاد رئیسجمهور کشورمان برای تشکیل کمیته مشترک رهبران مذهبی دو کشور اظهار داشتند: این پیشنهاد به طور غیرقابل باوری میتواند مشوق ما برای تداوم تلاش جهت نزدیکی مذاهب مختلف و دو ملت ایران و آمریکا به یکدیگر باشد.
آنهاهمچنین با تاکید بر اینکه دیپلماسی مذهبی میتواند فراتر از موانع تعاملات و روابط سیاسی به نزدیکی کشورها و ملتها به یکدیگر کمک کند، تصریح کردند: گفتگوی دائمی بین رهبران مذهبی تاثیر زیادی در ارتقای دوستیها و استقرار صلح و عدالت در جهان دارد.
چهار رهبر مذهبی آمریکایی اظهار امیدواری کردند روند تحولات به گونه ای پیش برود که آنها بتوانند در بازگشت به آمریکا برای آزادی ایرانیان دربند در این کشور تلاش موثری صورت دهند.
این عده با اشاره به بازدید خود از شهرهای تهران و قم و گفتگو با علمای مذهبی در قم خاطر نشان کردند: پیشرفتهای ایران و سطح بالای علمی مراکز دانشگاهی و دینی ایران بسیار ما را تحت تاثیر قرار داد و مشتاق آن هستیم تا خانواده و هموطنان خود را برای دیدار از ایران ترغیب کنیم.
نظر شما