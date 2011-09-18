554 دانشجو در دانشگاه علوم پزشکی بوشهر پذیرفته شدند

غلامرضا حیدری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پارسال تعداد دانشجویان پذیرش شده 360 نفر بوده که تعداد دانشجویان پذیرفته شده امسال حدود 60 درصد نسبت به سال گذشته افزایش داشته است.

وی با اشاره به اینکه نام نویسی از دانشجویان جدید از امروز شروع شده است، اظهارداشت: در ترم جدید کارشناسی ارشد بهداشت پرستاری و مامایی، دستیاری تخصصی پزشکی و اجتماعی، رشته پژوهش محور پزشکی مولکولی و دندان پزشکی به رشته های این دانشگاه افزوده شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان بوشهر با بیان اینکه در سال تحصیلی جدید دانشگاه علوم پزشکی یک هزار و 740 دانشجو خواهد داشت، گفت: درنظر داریم رشته های موردنیاز استان را در دانشگاه راه اندازی کنیم و به همین منظور در آینده نزدیک رشته داروسازی را اضافه خواهیم کرد .

وی با اشاره به اینکه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر تعهدی نسبت به تامین خوابگاه برای دانشجویان ندارد، اضافه کرد: با این وجود جزو دانشگاه های پیشگام در زمینه تامین خوابگاه دانشجویی هستیم و به حدود 80 درصد دانشجویان خوابگاه داده شده است.