گفتگو عامل گسترش و تعمیق تاریخ جوامع مختلف است

دکتر منوچهر صانعی دره‎بیدی در مورد فراهم کردن فضا و بستر مناسب برای گفتگوی فیلسوفان جهان با یکدیگر به خبرنگار مهر گفت: تا آنجا که به زمینه جهان آزاد مربوط است این فضا فراهم است. در همه کشورهای آزاد کنفرانسها و سمینارها و همایشهای گوناگون دایر می‏شود و مردم آزادانه در آنها شرکت می‏کنند و انتقادها و حرفهایشان را می‏زنند و نکات منفی و نارسایی و مشکلات را بررسی و گوشزد می‎کنند.

استاد گروه فلسفه دانشگاه شهید بهشتی تصریح کرد: بدنبال آگاهیهای علمی زمینه گفتگو فراهم خواهد شد. گفتگو البته یک روند عقلی مربوط به دنیای جدید است که جای جنگها و گردنکشیهای قدیم را گرفته است. یعنی رابطه دو انسان یا بر اساس گفتگوهای عقلی است یا بر اساس جنگ است.

صانعی در مورد اینکه تعامل و تبادل اندیشه میان فیلسوفان چه تأثیری بر همگرایی آرا و نزدیکی فرهنگها خواهد گذارد نیز اظهار داشت: شناخت نیازها و حقوق و لوازم و احتیاجاتی که انسانها را به یکدیگر نزدیک می‎کند از طریق همین گفتگوها و تبادل افکار و اندیشه‎هاست، به این وسیله است که می‏توانیم دل انسانها را به هم نزدیک کنیم.

وی یادآور شد: در واقع روند تکامل تاریخ یا توسعه تاریخی این است که به اصطلاح خواستهای غیر عقلانی به تدریج رنگ ببازد و عقب نشینی کند و عقلانیت و روشهای عقلانی جای آنها را بگیرد.

صانعی تأکید کرد: در این شرایط است که می توانیم دل انسانها را به یکدیگر نزدیک کنیم، گفتگو جای جنگ و خونریزی را می گیرد.

