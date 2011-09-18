حسن مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در این طرح حداقل 50 هزار نفر از دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه زیر پوشش قرار می گیرند، افزود: امسال در این طرح علاوه بر موضوع مهدویت موضوع غدیر و بحث امامت و ولایت مطرح می شود.

وی اضافه کرد: علاوه بر این، بسته فرهنگی شامل سی دی آموزشی در مورد صحت قرائت نماز و معرفی مراجع تقلید برای دانش آموزان ارسال می شود.

مظاهری با بیان اینکه این طرح به صورت غیرحضوری اجرا می شود، افزود: دانش آموزان پس از مطالعه کتاب و بروشور و گوش کردن سی دی های آموزشی در دو مرحله آزمون کتبی و شفاهی شرکت خواهند کرد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش استان همدان اظهار داشت: منتخبان طرح که حداقل پنج هزار نفر خواهند بود به اردوی زیارتی و آموزشی قم و جمکران اعزام می شوند و حداقل 400 نفر از دانش آموزان برگزیده به مشهد مقدس اعزام می شوند.

وی افزود: طرح معرفت که دانش آموزان چند استان دیگر نیز با مسئولیت استان همدان در آن شرکت می کنند با هدف ارتقا باورها و اعتقادات دانش آموزان نسبت به موضوع مهم امامت و ولایت و جریان بزرگ و تاریخی غدیر که در واقع زمینه سازی در جامعه ایده آل مهدویت خواهد بود، برگزار می شود.

مظاهری تقویت اطلاعات و آگاهی دانش آموزان و فضا سازی مناسب را از دیگر اهداف برگزاری طرح معرفت دو برای دانش آموزان ذکر کرد.