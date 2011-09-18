اخبار کوتاه ورزشی از استان همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مدیر عامل سازمان آتش نشانی همدان گفت: آتش نشان همدانی مقام دوم مسابقات آمادگی جسمانی کشور را کسب کرد.

رضا عسگری افزود: در دومین دوره مسابقات آمادگی جسمانی کشور که در کرمانشاه برگزار شد،آتش نشان محمد بختیاری در رده سنی 32 سال مقام دوم این دوره از مسابقات را کسب کرد.

وی اظهار داشت: بختیاری موفق به کسب مدال نقره در این دوره از مسابقات کشوری شد.

وی عنوان کرد: این دوره از مسابقات سال گذشته نیز در زنجان برگزار شد که وی در جایگاه نخست قرار گرفت.

لیگ دسته دو بسکتبال بانوان کشور در همدان آغاز شد

مرحله دوم مسابقات لیگ دسته دو بسکتبال بانوان کشور عصر شنبه در همدان آغاز شد.

در این پیکارها سه تیم برتر دور اول پریسا مشهد، هیئت بسکتبال سیستان و بلوچستان و هیئت بسکتبال همدان در سالن تختی همدان رقابت خود را آغاز کرده اند.

در این رقابتها پریسا مشهد 56 بر 50 هیئت بسکتبال سیستان و بلوچستان را شکست داد و تیم همدان نیز در یک رقابت نزدیک 47 بر 46 مغلوب هیئت سیستان و بلوچستان شد.

این مسابقات تا 29 شهریورماه جاری در همدان ادامه خواهد داشت.

تیم قزوین قهرمان سبک ناچوان ووشو کشور شد

تیم قزوین قهرمان نهمین دوره مسابقات سبک ناچوان رشته ووشو کشور شد.

در این مسابقات 250 ورزشکار در رده سنی بزرگسالان در قالب 10 وزن به مدت دو روز در سالن شش هزار نفری علیمرادیان نهاوند رقابت کردند.

در پایان این رقابت ها و پس از قهرمانی تیم قزوین، تیم نهاوند (الف) دوم شد و تیم های خوزستان و فارس به طور مشترک سوم شدند .

در مراسم پایانی این دوره از مسابقات به نفرات برتر جوایزی اهدا شد.

کسب مقام سوم کشور توسط بانوان هندبالیست همدانی

بانوان هندبالیست همدانی مقام سوم مسابقات قهرمانی کشور را کسب کردند.

بانوان هندبالیست همدانی که به مسابقات قهرمانی کشور قوچان اعزام شده بودند بعد از رقابت بین شش تیم شرکت کننده مقام سوم این مسابقات را برای استان همدان به ارمغان آورد

تیمهای تهران و خراسان رضوی مقام دوم و سوم این مسابقات را کسب کردند.