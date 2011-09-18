آنلکا خواستار جدایی از چلسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آنلکای 32 ساله تنها یک سال دیگر با چلسی قرارداد دارد و با اینکه آندره ویلاس بوآس سرمربی آبی‌پوشان علاقمند است تا این بازیکن قرارداد خود را تمدید کند اما به نظر نمی رسد وی حاضر به انجام چنین کاری شود.

ویلاس بوآس گفت: به نظر نمی رسد آنلکا بخواهد قرارداد خود را تمدید کند. ما پیشنهادهای خود را به او ارائه کرده ایم اما خود آنلکاست که در این خصوص تصمیم گیری می کند و من مطمئن نیستم که او بخواهد قراردادش را تمدید کند.

خبرنگاری از ویلاس بوآس پرسید آیا آنلکا نشانه هایی از جدایی از تیم چلسی را بروز داده است، وی گفت: بله.