بالاگرفتن اختلافات گازی قبرس و ترکیه/ وضعیت نامشخص مردم جزیره نشین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، در پی آغاز طرحهای دولت قبرس در زمینه اکتشاف منابع گازی و نفتی در دریای مدیترانه، ترکیه خواستار تقسیم عادلانه این منابع میان دو بخش ترک نشین و یونانی نشین جزیره شد.

"احمد داود اوغلو" وزیر خارجه ترکیه روز گذشته در مواضعی صریح طرح اکتشاف منابع گازی و نفتی در میادین "لفیتان" در جنوب شرقی نیکوزیا (پایتخت قبرس) را تحریک آمیز خواند. بنابر اعلام منابع زمین شناسی در آمریکا میادین نفتی لفیتان دارای 1.7 میلیارد بشکه نفت قابل استخراج و 122 تریلیون متر مکعب گاز قابل استخراج هستند که منابع عظیمی در دریای مدیترانه محسوب می شود.

ترکیه معتقد است دولت قبرس تا زمانی که این کشور به دو قسمت شمالی و جنوبی تقسیم شده نمی تواند وارد فاز اجرایی طرح اکتشاف منابع گازی و نفتی شود چون منفعتی از این منابع به ساکنان شمالی جزیره که ترک تبار هستند نمی رسد.

آنکارا از مقامات قبرس تقاضا کرده زمینه مشارکت ترکیه در این طرحهای گازی را فراهم آورد. این در حالی است که اخیرا اقدام دولت قبرس در زمینه ترسیم مرزهای دریایی مشترک با ترکیه تنشهایی در روابط دوجانبه ایجاد کرده بود.

سازمان ملل نیز اخیرا از ترکیه و قبرس تقاضا کرد به راه حلی برسند که بر مبنای آن ثروتهای طبیعی قبرس بین تمام اهالی این جزیره تقسیم شود. البته موضع ترکیه در قبال تحولات قبرس اصلی ترین مسئله ای است که باعث شده این کشور با پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا مخالفت کند.

اختلافات تازه میان دو کشور در حالی مطرح شده که تنها چند هفته با پایان مهلت سازمان ملل در زمینه آغاز مذاکرات یکپارچه شدن جزیره قبرس که از سال 1974 به دو تکه شمالی ترک نشین و جنوبی یونانی نشین تقسیم شده فاصله داریم.

در سال 1974 ارتش ترکیه با دخالت نظامی در شمال قبرس کودتای صورت گرفته در زمینه ملحق شدن قبرس به یونان را خنثی کرد.