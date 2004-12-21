شكايت يك تهيه كننده ازديكاپريو ومگواير

" توبي مگواير " درنمايي ازفيلم " مرد عنكبوتي "

به گزارش خبرنگارسينمايي " مهر" جان شيندلر ادعا كرد كه ديكاپريو ومگوايرموجبات ممنوعيت نمايش فيلم وي را تحت عنوان " كارمطبوع دون" فراهم كرده اند .

اين اثردرزمره فيلمهايي جاي دارد كه درسال 1995 با بودجه اندكي جلودوربين رفت .

هنرپيشگان جوان سينما درپاسخ به ادعاي اين تهيه كننده عنوان كردند كه حضورشان دراين فيلم تنها به منزله كمك به فروش بوده است ازهمين روتمايلي ندارند كه براي تبليغ بيشتراين اثرگامي بردارند.

شيندلردرشكايتي كه مطرح كرده تقاضاي غرامت مالي بالغ بر38 ميليون دلاركرده است .پس ازفيلم " كارمطبوع دون " بود كه ديكاپريو با ايفاي نقش درفيلمهاي " تايتانيك " و" رومئووژوليت " به شهرت ومحبوبيت دست يافت.

ديكاپريو اين روزها با فيلم خلبان به كارگرداني مارتين اسكورسيسي درعرصه رقابتها حضوردارد اين درحالي است كه توبي مگوايرنيز درفيلم مرد عنكبوتي سه به ايفاي نقش مي پردازد.

