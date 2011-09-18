‌هیچ سر نخی از خروج 3 هزار میلیارد تومان اختلاس به خارج نیست



به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خانه ملت، محمود بهمنی درباره اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی از بانک صادرات، گفت: ‌خوشبختانه اموال و دارایی‌ها به حد کافی شناسایی شد، "امیر منصور آریا" و شرکت او که مفسده کرد؛ افزون‌بر 38 کارخانه دارند که سه کارخانه را هم همین اخیرا خریداری کردند که باید به آن رسیدگی بیشتری شود.

رئیس کل بانک مرکزی تصریح کرد: ‌بانک مرکزی به عنوان یک شاکی وارد عمل شد و به دنبال آن است که تا انتهای کار برود و مطالبات بانک‌ها را وصول کند.

وی افزود: بانک مرکزی یک ماه، یک ماه و نیم گذشته، متوجه این مفسده اقتصادی شد، ولی علت آن که این مسئله دیر اعلام شد آن بود که کسی فرار نکند و نقل و انتقال دارایی‌ها انجام نشود.

بهمنی بیان کرد: بانک مرکزی دارایی‌های شرکت "امیرمنصور آریا" را با کمک وزارت اطلاعات و سازمان بازرسی کل کشور بلوکه کرد؛ عوامل مؤثر بر ممنوع‌الخروج و همه اموال منقول و غیرمنقول ضبط شدند، بنابراین اکنون این مسئله با خیال راحت اعلام شد.

وی درباره حدود ابعاد مسئله اختلاس سه‌هزار میلیارد تومانی، ادامه داد: ‌ مسئله بسیار بزرگ و عظیم است و چیز ساده‌ای نیست، ولی حتی اگر خیلی کمتر از اینها بود بانک مرکزی به علت نفس کار تا آخر قضیه را پیگیری می‌کرد.

رئیس کل بانک مرکزی درباره سرنوشت بانک آریا نیز توضیح داد: مجوزی برای فعالیت بانک آریا اعطا نشده است. بانک آریا تنها یک موافقت دارد، امیرمنصور آریا درخواستی داشت که نظام بانکی ابتدا موافقت خود با این درخواست را اعلام کرد؛ به دنبال آن دو هزار میلیارد ریال واریز شد که آن هم بلوکه شد.

وی درباره خروج دو هزار میلیارد تومان از سه‌هزار میلیارد تومان اختلاسی به خارج از کشور، تأکید کرد: چنین اتفاقی روی نداده است،‌ چون تاکنون هیچ سرنخی که از خروج پول به خارج از کشور حکایت کند، به دست نیامده است.

رئیس کل بانک مرکزی درباره اینکه چه مقام مسئولی باید پاسخگو باشد، یادآور شد: اکنون نباید به دنبال آن بود که چه کسی قضیه این مفسده اقتصادی را کشف کرده است، باید فرض کرد که هر کسی چنین ادعایی دارد، درست می‌گوید. از این به بعد، ابتدا باید دنبال شناسایی دارایی‌ها و اموال و وصول بدهی بانک‌ها بود، بعد دنبال آن بود که چگونه تخلفات داخلی را به حداقل رساند.



به منظور بررسی ابعاد بزرگترین اختلاس نظام بانکداری کشور، مسئولان اقتصادی کشور همچون سیدشمس‌الدین حسینی وزیر امور اقتصادی و دارایی، محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی، مصطفی سازمان بازرسی کل کشور و محمد جهرمی رئیس بانک صادرات، امروز یکشنبه – 27 شهریور- به صحن مجلس شورای اسلامی رفتند.